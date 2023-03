Abingdon Health en hausse grâce à son partenariat avec Senzo sur les tests de diagnostic

(Alliance News) - Abingdon Health PLC a annoncé lundi la signature d'un accord de partenariat avec Senzo Health Ltd pour fournir des services de développement et de fabrication sous contrat afin de soutenir le développement des tests de la société.

Senzo est une société de diagnostic basée à Londres qui se concentre sur le marché des tests de diagnostic rapide. Sa technologie est actuellement appliquée au développement d'un test pour l'antigène Covid-19, d'un panel respiratoire plus large et d'autres tests pour les maladies infectieuses.

Dans le cadre du partenariat nouvellement annoncé, Abingdon fournira des services de développement et de fabrication à Senzo et à ses partenaires pour leur permettre de développer et de fabriquer de nouveaux tests rapides en utilisant la plateforme de flux latéral amplifié de Senzo.

Jeremy Stackawitza, directeur général de Senzo, a déclaré que ce partenariat permettra d'élargir les tests développés et commercialisés sur sa plateforme ALF, qui "change la donne".

"La collaboration avec Abingdon crée une synergie précieuse pour les clients qui cherchent à mettre sur le marché des produits à flux latéral innovants et très performants, et nous sommes extrêmement impatients de commencer à travailler sur les premiers tests", a-t-il déclaré.

Les actions d'Abingdon Health étaient en hausse de 4,6 % à 5,49 pence lundi matin à Londres.

