Abingdon Health plc fournit des services de développement et de fabrication à façon en flux latéral (services CDMO) et des services à façon connexes à une clientèle internationale. Elle offre ses services à une clientèle internationale dans divers secteurs industriels, notamment les essais cliniques, les autotests, la santé animale, la santé des plantes et les essais environnementaux. Ses segments comprennent la vente de produits, la fabrication sous contrat, le développement sous contrat et la réglementation. Ses services réglementaires comprennent la constitution de dossiers techniques, l'aide au dépôt de dossiers réglementaires, la mise en œuvre de systèmes de gestion de la qualité et l'assurance qualité. La division CDMO de la société offre des services de développement de produits, de soutien réglementaire, de transfert de technologie et de fabrication pour les clients qui cherchent à développer de nouveaux essais ou à transférer des essais de laboratoire existants dans un format de flux latéral. Sa gamme d'autotests Abingdon Simply Test est une plateforme de commerce électronique qui propose une série d'autotests permettant aux consommateurs de gérer leur propre santé et leur bien-être.