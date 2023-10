Abingdon Health PLC s'occupe principalement du développement, de la fabrication et de la distribution de dispositifs de diagnostic et fournit des services de consultation aux entreprises du secteur du diagnostic. La société exerce ses activités dans trois secteurs : Développement de contrats, Fabrication de contrats et Vente de produits. Le secteur du développement de contrats comprend le travail de développement pour des tiers et est comptabilisé dans le temps en fonction de la proportion d'achèvement. Le secteur de la fabrication sous contrat comprend les activités de développement et de fabrication sous contrat. Le segment des ventes de produits comprend la vente d'ABC-19, de produits de diagnostic de poche, de tests de dégénérescence progressive du cône et de la tige (PCRD) et d'anticorps destinés à la recherche. Ses produits incluent également le Seralite, qui comprend le sérum des chaînes légères libres (CLL). Le marché géographique de la société comprend le Royaume-Uni, les États-Unis/Canada, le reste du monde (ROW).