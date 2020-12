Abiomed : Deux premières patientes, dont une atteinte de la COVID-19, ont été traitées avec ECMO, la technologie innovante d'Abiomed

Abiomed (NASDAQ: ABMD) annonce que, pour la première fois au monde, deux patientes ont été traitées avec l'Abiomed Breethe OXY-1 , un système de pontage cardiopulmonaire compact. La technologie avancée de la pompe ECMO (pour Extracorporeal Membrane Oxygenation), apporte de l’oxygène et élimine le dioxyde de carbone du sang des patients dont les poumons ne peuvent plus fournir une oxygénation suffisante aux organes cibles.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20201221005680/fr/

The first patient in the world treated with the Abiomed Breethe OXY-1 System easily walked around the hospital while on support. (Photo: Business Wire)

Le système permet d’oxygéner les patients qui souffrent d’un choc cardiogénique ou d’une insuffisance respiratoire due à un SDRA, à la grippe H1N1, au SRAS ou à la COVID-19. Lorsqu’il est utilisé avec la pompe cardiaque Impella, il permet au cœur de se reposer tout en oxygénant le corps, une thérapie combinée appelée ECpella.

La première patiente est une jeune femme de 21 ans atteinte d’une lésion des poumons, hospitalisée au Centre médical de l’Université du Maryland et placée sous assistance V-V ECMO associée au système Breethe. Son état s’est immédiatement amélioré et elle peut se lever et se déplacer quotidiennement, comme le montre cette brève vidéo.

Au bout de huit jours, le traitement de soutien avec le système Breethe a pu être arrêté et la patiente a quitté l’unité de soins intensifs. Elle a été traitée par le Dr Bartley Griffith, éminent titulaire de la chaire de chirurgie de l’École de médecine de l’Université du Maryland, et par le Dr Daniel Herr, médecin chef de l’unité de soins intensifs et chirurgien cardiaque du Centre médical de l’Université du Maryland.

La deuxième patiente est une femme de 51 ans hospitalisée au Centre HUMC/Hackensack Meridian Health pour une insuffisance respiratoire provoquée par la COVID-19. Après 24 heures d’assistance avec la technologie V-V ECMO et le système Breethe, son état était stable et en voie d’amélioration. La patiente a été traitée par le Dr Mark Anderson, chirurgien en chef de l’unité de chirurgie cardiaque et cardio-thoracique du Heart and Vascular Hospital du Centre HUMC/Hackensack Meridian Health.

« Breethe représente une nouvelle option importante pour les patients atteints de la COVID-19 ayant besoin de la thérapeutique ECMO. Le système est intuitif,simple à utiliser et facile à transporter ; il s’agit d’une thérapeutique très prometteuse qui pourra aider de nombreux patients », a déclaré le Dr Anderson.

« Cette technologie révolutionnaire va changer la façon dont nous considérons l’assistance respiratoire extracorporelle : les médecins pourront en effet mobiliser aisément les patients pour favoriser un rétablissement plus rapide, a déclaré le Dr Griffith. Je suis heureux de participer à cette étape importante montrant qu’Abiomed continue de faire progresser l’assistance respiratoire et cardiaque améliorant ainsi les résultats des patients ».

« Le système Breethe accélère considérablement la mobilisation et la réadaptation physique, qui sont d'une importance vitale pour le rétablissement de nos patients, a déclaré Chris L. Wells, PhD, PT, CCS, ATC, professeure associée à l’École de médecine de l’Université du Maryland, spécialiste EBP et coordinatrice de la recherche au département de rééducation du Centre médical de l’Université du Maryland. Elle fait également partie de l’équipe médicale qui a traité la première patiente.

Breethe complète le portefeuille innovant d’Abiomed axé sur le rétablissement du cœur et des poumons natifs. Abiomed propose désormais les options de traitement de la pompe cardiaque à cathéter Impella, qui décharge le ventricule gauche, perfuse les organes cibles et permet au cœur de se reposer et de se rétablir ; le système Breethe, qui assure l’oxygénation ; et la thérapie combinée ECpella, l’association d’Impella et de Breethe, qui permet au cœur de se reposer tout en oxygénant le corps.

Le système Breethe a reçu l'agrément 510(k) de la FDA en octobre. Actuellement en cours de déploiement dans le cadre d’un lancement contrôlé dans certains hôpitaux sélectionnés aux États-Unis, sa disponibilité totale sur le marché dans ce pays est prévue pour 2021.

À PROPOS D’ABIOMED

Basé à Danvers, dans le Massachusetts, aux États-Unis, Abiomed, Inc. est un chef de file des dispositifs médicaux offrant une assistance circulatoire. Nos produits sont conçus pour permettre au cœur de se reposer en améliorant la circulation sanguine et/ou en assurant le pompage du cœur. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web www.abiomed.com.

À PROPOS DU SYSTÈME BREETHE OXY-1 D’ABIOMED

L'Abiomed Breethe OXY-1 System™ est homologué par la FDA (Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux) pour fournir une circulation extracorporelle. Les pompes de l'OXY-1 System oxygènent le corps et éliminent en six heures le dioxyde de carbone du sang durant le pontage cardiopulmonaire.

À la suite de la décision de la FDA du 6 avril 2020, le système Breethe OXY-1 d’Abiomed a reçu une autorisation temporaire d’utilisation aux États-Unis pour une assistance ECMO de plus de six heures. Le système est dès lors indiqué pour une utilisation modifiée dépassant les six heures dans un circuit d’oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) pour traiter les patients atteints d’insuffisance respiratoire temporaire aiguë ou d’insuffisance cardiopulmonaire aiguë. Cette indication modifiée à durée limitée pour une assistance ECMO supérieure à six heures n’a pas été homologuée ni approuvée par la FDA ; elle n’est autorisée que pour la durée de l’état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19 déclaré par le département américain de la Santé et des services aux personnes (HHS).

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont sujettes à des incertitudes et à des risques, comme ceux décrits dans les rapports déposés périodiquement par Abiomed auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et boursières (SEC). Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats anticipés.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201221005680/fr/