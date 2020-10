Abiomed : Le symposium TCT Connect démontrera comment le dispositif Impella permet l'amélioration des résultats pour les patients ICP, en état de choc cardiogénique et d'insuffisance ventriculaire droite à risque élevé

Les avantages d'une revascularisation plus complète avec les pompes cardiaques Impella chez les patients ayant reçu une intervention coronaire percutanée (ICP) et du traitement basé sur protocole Impella en termes de survie et de récupération de la fonction cardiaque native pour les patients en état de choc cardiogénique seront présentés lors du TCT Connect, 32e symposium scientifique annuel de la Cardiovascular Research Foundation. Durant toute la conférence virtuelle (du 14 au 18 octobre), des médecins de renom présenteront des données relatives aux avantages de la thérapie Impella. En parallèle, Abiomed (NASDAQ:ABMD) proposera une formation virtuelle sur l'accès, la fermeture et les compétences de gestion des patients en vue de l'amélioration des résultats.

Les dernières données de l'essai PROTECT III ont été retenues comme « meilleur abstract » du TCT Connect 2020 et seront présentées par William O’Neill, DM, le jeudi 15 octobre à 15h25 (heure avancée de l'Est). Cette présentation sera une mise à jour des données PROTECT III présentées lors du TCT 2019, qui ont démontré une réduction (critère principal) des décès, AVC, infarctus du myocarde et la répétition des interventions à 90 jours avec une ICP protégée utilisant un dispositif Impella, comparé à l'essai contrôlé randomisé PROTECT II. PROTECT I, PROTECT II RCT et PROTECT III forment la plus grande série d'études cliniques FDA jamais réalisée chez des patients ICP à risque élevé avec assistance hémodynamique.

Abiomed organise deux symposiums virtuels via satellite durant lesquels des chirurgiens de renom présenteront les données et meilleures pratiques relatives à l'utilisation de la technologie Impella afin d'améliorer les résultats pour l'ICP à risque élevé et le choc cardiogénique.

Le premier symposium portera sur les meilleures pratiques pour l'utilisation d'une assistance circulatoire mécanique percutanée en vue d'une revascularisation complète chez des patients présentant des pathologies complexes, notamment les patients COVID-19. Il sera présidé par Cindy Grines, DM, responsable scientifique du Northside Hospital Cardiovascular Institute d'Atlanta et présidente de la Society for Cardiovascular Angiography and Interventions (SCAI).

Programme du premier symposium :

Une ICP protégée à l'ère de la COVID-19 : l'importance croissante de la revascularisation complète

Samedi 17 octobre

14 h-15 h 00 (heure avancée de l'Est)

Présidente : Cindy Grines, DM

Conférenciers :

Cindy Grines, DM

Francesco Burzotta, DM

Francesco Burzotta, DM Pratiques contemporaines de la HR-PCI utilisant la MCS percutanée : résultats de PROTECT III, la plus grande étude prospective multicentrique sur un seul bras

Jeffrey W. Moses, DM

Jeffrey W. Moses, DM Adoption rapide et sûre de la nouvelle technique d'accès unique

Duane Pinto, DM

Le second symposium mettra l'accent sur l'importance de l'adoption des meilleures pratiques pour le choc cardiogénique avec IAM. Ce symposium sera rejoint par Giuseppe Tarantini, DM, PhD, directeur de cardiologie interventionnelle à l'Université de Padoue, et président de la Société italienne de cardiologie interventionnelle–GISE.

Programme du second symposium :

Atteindre un taux de survie aux chocs cardiogéniques supérieur à 70 % : aperçu de l'initiative nationale sur les chocs cardiogéniques

Dimanche 18 octobre

10 h 00-11 h 00 (heure avancée de l'Est)

Président : William O’Neill, DM

Conférenciers :

Achieving >70% AMI Cardiogenic Shock Survival: Insight from National Cardiogenic Shock Initiative

William O’Neill, DM

William O’Neill, DM Efficacité et sécurité de l'utilisation de l'impella chez les patients japonais atteints de HF aiguë pharmacorésistante : aperçu de l'étude J-PVAD au Japon

Junya Ako, DM

Junya Ako, DM Importance du moment et de l'impact de la revascularisation extensive sur la survie à long terme en cas de choc cardiogénique : aperçu des études multicentriques européennes

Giuseppe Tarantini, DM, PhD

Giuseppe Tarantini, DM, PhD Synthèse de clôture, RECOVER III et introduction à RECOVER IV

William O’Neill, DM

Les participants au TCT Connect sont également conviés au stand virtuel d'Abiomed, qui ouvrira ses portes à 07 h 00 (heure avancée de l'Est) le 14 octobre sur le site ProtectedPCI.com, pour découvrir plus en détail la gamme de pompes cardiaques Impella et visionner des vidéos de formation sur des sujets tels que les techniques d'accès unique, l'utilisation du rythme ventriculaire gauche, la gestion du positionnement d'Impella, la plateforme SmartAssist, et les meilleures pratiques pour les chocs cardiogéniques. Le stand virtuel reprendra en outre toutes les nouvelles données d'Impella qui seront présentées durant le TCT Connect.

Au total, Impella figurera dans plus de 20 abstracts et présentations au TCT Connect, avec notamment les thèmes suivants :

Fonction ventriculaire gauche à moyen terme après une ICP protégée par l'impella non émergente : étude de la restauration de l'ICP

Session : Choc cardiogénique et soutien hémodynamique

Mitul Patel, DM

Mercredi 14 octobre

08 h 00 (heure avancée de l'Est)

Session : Choc cardiogénique et soutien hémodynamique Mitul Patel, DM Mercredi 14 octobre 08 h 00 (heure avancée de l'Est) Prise en charge anticipée de l'impella RP pour améliorer les résultats de l'insuffisance ventriculaire droite aiguë compliquée par un choc cardiogénique

Session : Choc cardiogénique et soutien hémodynamique

Mark Anderson, DM

Mercredi 14 octobre

08 h 00 (heure avancée de l'Est)

Session : Choc cardiogénique et soutien hémodynamique Mark Anderson, DM Mercredi 14 octobre 08 h 00 (heure avancée de l'Est) Sécurité et efficacité de l'assistance circulatoire mécanique percutanée lors d'une ICP à haut risque en recourant à des pratiques contemporaines : résultats de la plus grande étude prospective du monde réel (PROTECT III)

Session : Les meilleurs « abstracts » du TCT Connect 2020

William O’Neill, DM

Jeudi 15 octobre

15h25 (heure avancée de l'Est)

À PROPOS DES POMPES CARDIAQUES IMPELLA

Les dispositifs Impella 2.5® et Impella CP® bénéficient d’une approbation de pré-commercialisation de la FDA pour le traitement de certains patients atteints d’insuffisance cardiaque avancée qui subissent des interventions coronaires percutanées (ICP) planifiées ou urgentes, telles l’angioplastie par pose de stent ou de ballonnet, visant à rouvrir des artères coronaires obstruées. Les dispositifs Impella 2.5, Impella CP, Impella CP avec SmartAssist®, Impella 5.0®, Impella LD® et Impella 5.5® avec SmartAssist® sont des pompes cardiaques approuvées par la FDA utilisées pour traiter les patients subissant des crises cardiaques ou atteints de cardiomyopathie en état de choc cardiogénique. Elles possèdent la capacité unique de permettre la récupération de la fonction cardiaque native, permettant ainsi aux patients de rentrer chez eux sans être greffés. Le dispositif Impella RP® est approuvé par la FDA pour traiter l’insuffisance ventriculaire droite ou une décompensation suite à l’implantation d’un dispositif d’assistance ventriculaire gauche, un infarctus du myocarde, une transplantation cardiaque ou une opération à cœur ouvert. L’utilisation en urgence de la pompe Impella RP par du personnel soignant en milieu hospitalier est également permise afin de fournir une assistance ventriculaire droite temporaire pour une période allant jusqu’à 14 jours chez des patients en soins intensifs ayant une surface corporelle ≥ 1,5 m2, pour le traitement de l’insuffisance cardiaque droite aiguë ou de la décompensation causée par des complications liées à la Covid-19, y compris l’embolie pulmonaire. La pompe Impella RP n’a été ni autorisée ni approuvée pour le traitement de l’insuffisance cardiaque droite aiguë ou de la décompensation causée par des complications liées à la Covid-19. Les systèmes d'assistance ventriculaire gauche (VG) Impella sont également autorisés pour une utilisation d'urgence par le personnel soignant en milieu hospitalier pour fournir une décharge et une assistance VG (≤ 4 jours pour Impella 2.5, Impella CP, et Impella CP avec SmartAssist; contre ≤ 14 jours pour Impella 5.0 et Impella 5.5 avec SmartAssist) dans le traitement de patients en soins intensifs atteints d'une infection à la COVID-19 confirmée suivant un traitement ECMO et ayant développé un œdème pulmonaire durant une assistance ECMO V-A ou une décompensation cardiaque tardive à la suite d'une myocardite durant une assistance ECMO V-V. Les systèmes d'assistance VG Impella n'ont été ni autorisés ni approuvés pour l'indication d'utilisation autorisée. L’utilisation de la pompe Impella RP et des Systèmes d'assistance VG Impella a été autorisée par la FDA pour les cas d’urgence mentionnés ci-dessus, en vertu d’une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA), et a été autorisée uniquement tant que la déclaration de l’existence de circonstances justifie l’autorisation d’utilisation d’urgence de dispositifs médicaux en vertu de la section 564(b)(1) de la loi, 21 U.S.C. § 360bbb-3(b)(1), à moins que l’autorisation ne soit résiliée ou révoquée plus tôt.

En Europe, les dispositifs Impella 2.5, Impella CP et Impella CP avec SmartAssist sont certifiés CE pour le traitement des patients ICP à risque élevé et des patients IAM en état de choc cardiogénique pendant une durée maximale de 5 jours. Les pompes Impella 5.0 et Impella LD sont certifiées CE pour le traitement des patients atteints d’un infarctus ou d’une cardiomyopathie en état de choc cardiogénique pendant un maximum de 10 jours. La pompe Impella 5.5 avec SmartAssist est certifiée CE pour le traitement des patients atteints d’un infarctus ou d’une cardiomyopathie en état de choc cardiogénique pendant une durée maximale de 30 jours. La pompe Impella RP est certifiée CE pour le traitement de l’insuffisance ventriculaire droite ou d’une décompensation suite à l’implantation d’un dispositif d’assistance ventriculaire gauche, un infarctus du myocarde, une transplantation cardiaque, une opération à cœur ouvert ou une arythmie ventriculaire réfractaire. Pour en savoir plus sur le portefeuille de pompes cardiaques Impella, y compris leurs indications approuvées et les informations importantes en matière de sécurité et de risque associées à l’utilisation de ces dispositifs, rendez-vous sur www.impella.com.

À PROPOS D’ABIOMED

Basé à Danvers, dans le Massachusetts, aux États-Unis, Abiomed, Inc. est un chef de file des dispositifs médicaux offrant une assistance circulatoire. Nos produits sont conçus pour permettre au cœur de se reposer en améliorant la circulation sanguine et/ou en assurant le pompage du cœur. Pour plus d’informations, veuillez consulter: www.abiomed.com. Abiomed, Impella, Impella 2.5, Impella 5.0, Impella 5.5, Impella LD, Impella CP, Impella RP, SmartAssist et Impella Connect sont des marques déposées d’Abiomed, Inc., et sont enregistrées aux États-Unis ainsi que dans certains autres pays. Impella BTR, Impella ECP, CVAD Study et STEMI DTU Study sont des marques commerciales en instance d’Abiomed, Inc.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives, notamment des déclarations concernant le développement de produits existants et de nouveaux produits d’Abiomed, l’évolution de l’entreprise en matière de croissance commerciale, les opportunités futures et les approbations réglementaires attendues. Les résultats réels de la société peuvent être sensiblement différents de ceux escomptés dans ces déclarations prospectives en raison d’un certain nombre de facteurs, notamment les incertitudes liées à la portée, l’ampleur et la durée de la pandémie de COVID-19, au développement, aux tests et aux approbations réglementaires connexes, comme le potentiel de pertes futures, une fabrication complexe, des exigences de qualité élevées, la dépendance à l’égard de sources d’approvisionnement limitées, la concurrence, les changements technologiques, la réglementation gouvernementale, les litiges, les besoins en capitaux à l'avenir et l’incertitude quant à l’obtention de financements supplémentaires, ainsi que d’autres risques et défis détaillés dans les documents déposés par la société auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et boursières (SEC), notamment le dernier rapport annuel déposé sur formulaire 10-K ainsi que les documents déposés ou présentés par la suite auprès de la SEC. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, qui sont valables uniquement à la date du présent communiqué. La société n’est aucunement tenue de publier les résultats d’une quelconque révision de ces déclarations prospectives qui pourraient être faites afin de refléter des événements ou des circonstances survenant après la date de publication de ce communiqué ou pour refléter la survenue d’événements imprévus.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201008006096/fr/