Abiomed : annonce la nomination du docteur Myron Rolle au conseil d'administration

Abiomed (NASDAQ : ABMD) annonce la nomination avec effet immédiat de Myron Rolle, docteur en médecine, au conseil d’administration d’Abiomed. Le docteur Rolle siégera au Comité de gouvernance et de nomination ainsi qu’au Comité sur la réglementation et la conformité. Cette nomination porte le nombre des administrateurs actifs à huit.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210217005876/fr/

Dr. Myron Rolle joins the Abiomed Board of Directors (Photo: Business Wire)

Le docteur Rolle est un neurochirurgien, un boursier Rhodes et un ancien joueur professionnel de la NFL (ligue nationale de football américain). Il a élaboré et publié le Rolle Scoring System. Cet outil de santé publique est une échelle utilisée pour évaluer les mesures de gouvernance relatives à la sécurité des casques dans les pays en développement, avec pour objectif la prévention des traumatismes cérébraux. Il a été reconnu par le Congrès américain des neurochirurgiens (Congress of Neurological Surgeons) pour sa démonstration de la meilleure technique d’intervention dans la reconstruction de la fonction motrice des extrémités supérieures après un traumatisme du plexus brachial, faisant appel à des transferts de nerfs intercostaux. Le docteur Rolle est président de la Myron L. Rolle Foundation, qui propose des services médicaux, de bien-être et d’éducation à des populations défavorisées, aux États-Unis et dans les Bahamas. Il est le fondateur de la CARICOM Neurosurgical Initiative, un projet de développement des capacités et de renforcement du système de santé visant à améliorer la prise en charge neurochirurgicale dans les Caraïbes.

« En tant que praticien, le docteur Rolle comprend parfaitement le rôle des technologies médicales dans l’amélioration des résultats obtenus chez les patients », commente Michael R. Minogue, président du conseil d’administration, président exécutif et PDG d’Abiomed. « L’expérience du docteur Rolle en tant que boursier Rhodes, athlète professionnel et médecin apportera une perspective unique au sein de notre conseil d’administration. Son leadership et son engagement associatif dans la lutte contre les inégalités en matière de santé ne manqueront pas de porter le partenariat d’Abiomed avec des hôpitaux proches de quartiers défavorisés, qui vise à réduire ces disparités ».

« La nomination du docteur Rolle montre la volonté d’Abiomed de garantir un large éventail de compétences et de points de vue au sein du conseil d’administration. Nous nous réjouissons de bénéficier de l’expérience du docteur Rolle, alors que nous poursuivons le développement de l’entreprise », ajoute Dorothy E. Puhy, administratrice indépendante principale au sein du conseil d’administration d’Abiomed et ancienne vice-présidente exécutive, PDG et trésorière adjointe du Dana Farber Cancer Institute.

« Je suis enthousiasmé de rejoindre le conseil d’administration d’Abiomed et de contribuer au développement et à la réussite de l’entreprise sur le long terme. Abiomed est une entreprise en laquelle je crois vraiment. Son credo, le patient d’abord, fait parfaitement écho à mon désir professionnel et personnel d’avoir un impact positif sur la vie d’autrui », souligne le docteur Rolle. « Je me réjouis de travailler avec la direction d’Abiomed et avec les autres administrateurs, et d’apporter ma contribution afin de renforcer les résultats pour les patients et de permettre à plus de personnes d’accéder aux technologies révolutionnaires d’Abiomed ».

À PROPOS D’ABIOMED

Basée à Danvers, Massachusetts, Abiomed, Inc. est un leader des dispositifs médicaux d’assistance circulatoire et d’oxygénation. Nos produits sont conçus pour permettre au cœur de se reposer, en améliorant la circulation sanguine et/ou en permettant une oxygénation suffisante en cas d’insuffisance respiratoire. Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur www.abiomed.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont tributaires de risques et d’incertitudes, tels que ceux décrits dans les rapports périodiques déposés par Abiomed auprès de la commission américaine des valeurs mobilières (SEC). Les résultats réels peuvent varier sensiblement de ceux escomptés.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210217005876/fr/