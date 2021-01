Abiomed : continue de renforcer sa propriété intellectuelle et détient à présent plus de 1 000 brevets

Abiomed (NASDAQ : ABMD) annonce avoir dépassé le cap des 1 000 brevets au niveau mondial, et compte plus de 850 brevets en instance supplémentaires. L’important portefeuille de propriété intellectuelle d’Abiomed protège ses modèles de pompes et de cathéters, actuels et futurs, ainsi que d’autres composants de produits comme des moteurs, des canules, des capteurs, des logiciels et des dispositifs d'accès. Le portefeuille protège également des procédés de fabrication et de futurs algorithmes d'intelligence artificielle.

Leader reconnu dans les domaines des technologies et de l’innovation, Abiomed dispose de données cliniques fiables soutenant les autorisations réglementaires et l’adoption par les médecins de ses technologies. La société emploie plusieurs centaines d’ingénieurs et de scientifiques dans ses installations de recherche et développement de pointe situées à Danvers, dans le Massachusetts, ainsi qu’à Aix-la-Chapelle et à Berlin, en Allemagne. Au cours des 20 dernières années, Abiomed a enrichi sa gamme de produits en investissant plus de 600 millions de dollars dans la recherche et développement.

« Chez Abiomed, nous nous efforçons de développer des technologies plus compactes, plus intelligentes et plus connectées pour nos clients et nos patients », a déclaré Michael R. Minogue, président du Conseil, président et chef de la direction d’Abiomed. « Abiomed continuera d’inventer de nouvelles technologies qui relèvent des défis cliniques et aident les médecins à rétablir des cœurs, oxygéner l’organisme et sauver des vies. »

À PROPOS D'ABIOMED

Basé à Danvers, dans l’État américain du Massachusetts, Abiomed, Inc. est un fournisseur majeur de dispositifs médicaux offrant une assistance circulatoire et une oxygénation. Nos produits sont conçus pour permettre au cœur de se reposer en améliorant la circulation sanguine et/ou en fournissant une oxygénation suffisante aux personnes souffrant d'insuffisance respiratoire. Pour de plus amples informations, consultez le site : www.abiomed.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont sujets à des risques et à des incertitudes, tels que ceux décrits dans les rapports périodiques d’Abiomed déposés auprès de la Commission américaine des opérations de Bourse (SEC). Les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats anticipés.

