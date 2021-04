Abiomed : Madame le Dr Paula A. Johnson rejoint le conseil d'administration d'Abiomed

Abiomed (NASDAQ:ABMD) annonce la nomination de Paula A. Johnson, MD, MPH, au conseil d'administration d'Abiomed, avec effet immédiat. Madame le Dr Johnson agira comme membre du comité de gouvernance et de nomination du conseil d'administration. Suite à la nomination de Madame le Dr Johnson, le conseil d'administration compte désormais neuf administrateurs actifs.

Dr. Paula A. Johnson joins the Abiomed Board of Directors (Photo: Business Wire)

« Madame le Dr Johnson est reconnue internationalement comme une grande spécialiste des soins de santé, de la recherche médicale et des politiques de santé, en particulier pour sa contribution visant à faire progresser la santé des femmes », a déclaré Michael R. Minogue, président du conseil, président et CEO d'Abiomed. « Madame le Dr Johnson est un médecin-chercheur visionnaire qui apportera des conseils avisés alors qu'Abiomed est en train de développer le domaine de la récupération cardiaque et pulmonaire, de faire progresser les normes en matière de santé et d'améliorer les résultats thérapeutiques pour les patients ».

« La détermination d'Abiomed consistant à faire passer les patients en premier et son engagement à améliorer les résultats thérapeutiques des patients correspondent parfaitement à mes propres convictions », a déclaré Madame le Dr Johnson. « Je suis impatiente de rejoindre le conseil d'administration afin qu'Abiomed puisse permettre à un plus grand nombre de patients dans le monde de bénéficier d'une technologie médicale avancée ».

Madame le Dr Johnson est cardiologue et 14ème présidente du Wellesley College. Elle a été précédemment la fondatrice et la première directrice exécutive du Connors Center for Women's Health and Gender Biology et a été chef de la Division Santé de la femme au Brigham and Women's Hospital de Boston, où elle a dirigé des recherches visant à développer les connaissances sur les différences biologiques entre femmes et hommes dans le traitement des maladies. Elle a également été professeur de médecine à la Harvard Medical School et professeur d'épidémiologie à la Harvard T.H. Chan School of Public Health. Madame le Dr Johnson est un membre élu de l'American Academy of Arts and Sciences et de la National Academy of Medicine. Reconnue comme un leader national en médecine par la National Library of Medicine, elle a reçu de nombreux prix et diplômes honorifiques pour ses contributions à la science, à la médecine et à la santé publique. Madame le Dr Johnson a été diplômée AB, MD et MPH à l'université de Harvard et a suivi une formation en médecine interne et en médecine cardiovasculaire au Brigham and Women's Hospital.

« La nomination de Madame le Dr Johnson est fidèle à l'engagement d'Abiomed à veiller à ce que nous soyons entourés de spécialistes de premier plan disposant d'un vaste gamme de compétences et de points de vue au sein du conseil d'administration », a déclaré Dorothy E. Puhy, administratrice principale indépendante du conseil d'administration d'Abiomed et ancienne vice-présidente exécutive, COO et trésorière adjointe du Dana Farber Cancer Institute. « Son expérience et son point de vue en tant que cardiologue, chercheur et défenseur de l'amélioration de la santé des femmes seront extrêmement précieux au moment où Abiomed entre dans une nouvelle phase de croissance ».

À PROPOS D'ABIOMED

Basé à Danvers, Massachusetts, États-Unis, Abiomed, Inc. est un fournisseur de premier plan de dispositifs médicaux en matière d'assistance circulatoire et d'oxygénation. Nos produits sont conçus pour permettre au cœur de se reposer en améliorant le flux sanguin et/ou pour fournir une oxygénation suffisante aux personnes souffrant d'insuffisance respiratoire. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.abiomed.com.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

