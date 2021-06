Abiomed : rachète preCARDIA, une société d'instruments médicaux innovante, dans le but d'améliorer les résultats pour les patients atteints d'insuffisance cardiaque

Abiomed (NASDAQ : ABMD) vient de racheter preCARDIA, une société ayant développé un cathéter et contrôleur exclusif qui complétera le portefeuille de produits d’Abiomed en vue d’élargir les options pour les patients atteints d'insuffisance cardiaque en décompensation aiguë (ICDA). Le système preCARDIA est conçu spécialement pour traiter rapidement la surcharge volumique liée à l’ICDA en réduisant efficacement les pressions de remplissage cardiaque et en favorisant le décongestionnement en vue d’améliorer la fonction cardiaque et rénale générale.

Chaque année, plus d’un million de patients sont admis dans les hôpitaux aux États-Unis avec une ICDA. Malgré les traitements pharmaceutiques disponibles, l'insuffisance cardiaque est la principale cause d’hospitalisation des patients de plus de 65 ans. preCARDIA fournit aux spécialistes de l’insuffisance cardiaque une solution mini-invasive susceptible d’améliorer les résultats des patients et de réduire le coût des soins en permettant une intervention précoce avec cette nouvelle technologie.

Le système à base de cathéter de preCARDIA inclut un ballonnet exclusif pour la veine cave supérieure (VCS) qui délivre une occlusion intermittente programmée de la VCS. Parmi les avantages potentiels pour les patients figurent une réponse améliorée pour la gestion médicale de l’ICDA, une réduction de la durée des séjours à l’hôpital, une réduction des réhospitalisations et une amélioration de la qualité de vie. Le système est basé sur une invention de Navin Kapur, DM, et Richard Karas, DM, PhD, à l’Institut de recherche en cardiologie moléculaire du Tufts Medical Center à Boston.

La conception du système preCARDIA permet une pose simple par les médecins et une surveillance hémodynamique par le personnel médical. Le système a reçu la désignation de dispositif révolutionnaire de l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA).

« Abiomed, qui a pour mission de mettre les cœurs au repos et de leur permettre de récupérer, occupe une position unique pour enrichir l'héritage de ce que nous avons commencé », a déclaré Lisa Wipperman Heine, présidente et directrice générale de preCARDIA. « Je suis convaincue que l’ajout de notre technologie dans le portefeuille de produits d’Abiomed permettra d’améliorer davantage les résultats pour les patients atteints d'insuffisance cardiaque. »

preCARDIA a terminé le recrutement de 30 patients pour une étude clinique de faisabilité validée par la FDA, qui a démontré une excellente réussite technique ainsi qu’une réduction significative des pressions de remplissage cardiaque et une diurèse rapide. Par ailleurs, tous les patients ont été exempts d’effets indésirables majeurs liés au dispositif ou à la procédure après 30 jours.

« L’insuffisance cardiaque est une pathologie dévastatrice associée à une surcharge hydrique excessive connue sous le nom de congestion. preCARDIA est une technologie révolutionnaire qui régule le débit sanguin vers le cœur connu sous le nom de précharge, réduisant ainsi la congestion et améliorant la fonction cardiaque et rénale », a expliqué Navin Kapur, DM, médecin-chercheur et chercheur à l’Institut de recherche en cardiologie moléculaire du Tufts Medical Center, et conseiller médical en chef et président du conseil consultatif scientifique de preCARDIA. « Cette approche novatrice pourrait se révéler être un outil révolutionnaire pour le traitement de millions de patients souffrant d’insuffisance cardiaque aiguë à travers le monde. »

« Nous nous réjouissons à l’idée de faire progresser la technologie de preCARDIA dans le processus réglementaire et d’étendre nos relations avec les spécialistes de l’insuffisance cardiaque pour contribuer à améliorer les résultats chez les patients atteints d’insuffisance cardiaque en décompensation aiguë à un stade précoce, une nouvelle population de patients pour Abiomed », a déclaré Michael R. Minogue, président du Conseil, président et chef de la direction d'Abiomed. « Cette acquisition est conforme aux principes d’Abiomed d’être à la tête de la technologie et de l’innovation et de donner la priorité aux patients. »

Le système preCARDIA est disponible pour un usage expérimental uniquement, son utilisation n’est pas approuvée en-dehors des études cliniques. Un calendrier prévu pour la commercialisation sera annoncé dans le courant de l'exercice.

À PROPOS D'ABIOMED

Basé à Danvers, dans l’État américain du Massachusetts, Abiomed, Inc. est un fournisseur majeur de dispositifs médicaux offrant une assistance circulatoire et une oxygénation. Nos produits sont conçus pour permettre au cœur de se reposer en améliorant la circulation sanguine et/ou en fournissant une oxygénation suffisante aux personnes souffrant d'insuffisance respiratoire. Pour de plus amples informations, consultez le site : www.abiomed.com.

À PROPOS DE preCARDIA

preCARDIA est déterminée à améliorer la qualité de vie des patients via une technologie pionnière, cliniquement avancée, qui offre une solution alternative aux médecins et à leurs patients souffrant d’ICDA. La technologie actuelle de preCARDIA, un ballon cathéter et contrôleur de pompe exclusif, est conçue pour traiter l’ICDA par décharge volumique cardio-rénale via l’occlusion intermittente de la veine cave supérieure (VCS).

La société a été fondée et incubée par MD Start et a son siège social à Saint Paul, dans l’État américain du Minnesota.

AVERTISSEMENT : Le système preCARDIA est un dispositif expérimental, son utilisation est limitée par la loi fédérale (ou des États-Unis) à un usage expérimental. Pour de plus amples informations, veuillez consulter : www.precardia.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Les énoncés prospectifs sont sujets à des risques et à des incertitudes tels que ceux décrits dans les rapports périodiques d’Abiomed déposés auprès de la Commission américaine des opérations de Bourse (SEC). Les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats anticipés.

