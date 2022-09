La décharge ventriculaire avec Impella durant 30 minutes avant une ICP est associée à une réduction de l'étendue de l'infarctus chez les patients STEMI

Les résultats d'une nouvelle analyse conforme au protocole des données de l'essai pilote ST-segment Elevation Myocardial Infarction Door-To-Unload (STEMI DTU) montrent une réduction importante de l'étendue de l'infarctus chez des patients ayant reçu une décharge ventriculaire gauche avec Impella CP durant 30 minutes avant leur intervention coronarienne percutanée (ICP), par rapport aux patients ayant reçu une décharge ventriculaire gauche immédiatement suivie de l'ICP. Les données ont été présentées aujourd'hui durant la conférence 2022 Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) à Boston, par Navin K. Kapur, MD, directeur exécutif du Cardiovascular Center for Research and Innovation (CVCRI) au Tufts Medical Center, et chercheur principal de l'essai pivot STEMI DTU randomisé et contrôlé.

La nouvelle analyse a comparé l'étendue de l'infarctus chez 32 patients dans l'essai pivot STEMI DTU ayant répondu à tous les critères d'inclusion et d'exclusion. Tous les patients avaient eu un infarctus du myocarde avec surélévation du segment ST (STEMI) et suivi un des deux protocoles thérapeutiques : décharge ventriculaire gauche avec Impella CP immédiatement suivie d'une ICP (n=15), ou décharge ventriculaire gauche avec Impella CP durant 30 minutes avant l'ICP (n=17). L'imagerie cardiaque à résonance magnétique réalisée entre trois et cinq jours après l'ICP a été utilisée pour déterminer l'étendue de l'infarctus normalisée à la zone à risque. Les résultats ont montré que l'étendue de l'infarctus normalisée à la zone à risque était sensiblement réduite dans le groupe à report d'ICP, comparé au groupe à ICP immédiate (étendue de l'infarctus/zone à risque : 47±16 vs 60±16, p=0,02), se traduisant par une réduction relative (22 %) et absolue (13 %) de l'étendue de l'infarctus/zone à risque.

« Les résultats de cette analyse sont préliminaires, mais prometteurs. Ils indiquent que pour les patients STEMI, la décharge ventriculaire gauche avec Impella CP durant 30 minutes avant l'ICP pourrait potentiellement aider à améliorer les résultats des patients en réduisant les lésions du muscle cardiaque et en contribuant à prévenir l'insuffisance cardiaque », déclare le Dr Kapur.

Les lésions myocardiques peuvent conduire à une insuffisance cardiaque. Chaque augmentation de 5 % de l'étendue de l'infarctus est associée à une hausse de 20 % du risque relatif de mortalité ou d'hospitalisation, toutes causes confondues, pour l'insuffisance cardiaque, durant l'année suivant une ICP primaire (JACC, 2016). La coronaropathie est la première cause de décès aux États-Unis et 47 % des femmes et 36 % des hommes âgés de plus de 45 ans meurent dans les cinq années suivant leur première crise cardiaque (Circulation, 2019).

L'étude pilote STEMI DTU a démontré pour la première fois que la décharge ventriculaire gauche avec Impella CP avec un report de 30 minutes de la reperfusion via ICP est réalisable, sûre et non associée à une augmentation de l'étendue de l'infarctus. L'étude pilote a conduit à l'essai pivot STEMI DTU randomisé et contrôlé, qui a démarré en 2019 et qui recrute activement des patients. L'essai pivot teste l'hypothèse selon laquelle, comparé à une ICP seule, la décharge ventriculaire gauche durant 30 minutes avant l'ICP peut réduire les lésions myocardiques et les futurs événements d'insuffisance cardiaque causés par une crise cardiaque.

