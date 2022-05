Les sessions scientifiques du SCAI 2022 mettent en lumière la recherche sur l'Impella et les progrès réalisés pour améliorer les résultats des chocs cardiogéniques

Abiomed (NASDAQ : ABMD), leader dans le domaine des technologies de pointe en matière d’assistance cardiaque, pulmonaire et rénale, présentera les recherches et les avancées technologiques les plus récentes d’Impella visant à améliorer les résultats pour les patients victimes d’un infarctus aigu du myocarde avec choc cardiogénique (AMICS) lors des sessions scientifiques de la « Society for Cardiovascular Angiography and Interventions » (SCAI) 2022, du 19 au 22 mai à Atlanta.

Vous trouverez ci-dessous un résumé des points forts du SCAI d’Abiomed :

Une vaste méta-analyse montre une association entre le soutien par Impella avant une ICP et une survie accrue

Les chercheurs ont identifié 13 études dans les bases de données PubMed et Cochrane, représentant 6 810 patients AMICS. Les patients ont été divisés en deux groupes : ceux qui ont reçu une assistance Impella avant l’ICP (n=2 970) et ceux qui ont reçu une assistance Impella pendant ou après l’ICP (n=3 840). Les données ont montré des taux de mortalité à court terme significativement réduits chez les patients AMICS ayant reçu une assistance Impella avant l’ICP, par rapport à ceux qui ont reçu une assistance Impella pendant ou après l’l’ICP (37,2 % contre 53,6 %, p=0,002). La mortalité à moyen terme était également plus faible chez les patients AMICS ayant reçu une assistance Impella avant l’ICP que chez ceux qui l’ont reçue pendant ou après l’ICP (47,9 % contre 73 %, p=0,022).

Cette méta-analyse a été publiée en ligne le 6 mai dans International Journal of Cardiology. L’auteur principal, Mario Iannaccone, docteur en médecine, cardiologue interventionnel à l’hôpital San Giovanni Bosco, ASL Città di Torino, Turin, Italie, présentera les résultats de l’étude au SCAI le vendredi 20 mai, à partir de 12h00 HAE. Les détails de la présentation et le résumé de l’étude sont disponible sur le site web des sessions scientifiques SCAI 2022.

« Ces résultats s’ajoutent aux nombreuses preuves que le moment de la pose d’Impella pour les AMICS peut avoir un impact sur les taux de mortalité, et que la mise sous Impella des patients AMICS avant une angiologie coronaire peut améliorer leur survie à court et à moyen terme », a déclaré le Dr Iannaccone.

Impella RP avec SmartAssist : lancement complet sur le marché

Le SCAI marquera le lancement complet sur le marché de l’Impella RP avec SmartAssist, la seule pompe cardiaque droite équipée d’une technologie à double capteur pour aider à la gestion de la pompe. Impella RP avec SmartAssist pompe le sang de la veine cave inférieure vers l’artère pulmonaire et permet une assistance biventriculaire lorsque le côté gauche est assisté par un Impella du côté gauche. La FDA a accordé son plus haut niveau d’approbation à l’Impella RP avec SmartAssist pour fournir une assistance circulatoire jusqu’à 14 jours chez certains patients.

Données Données de l’essai et du registre SHOCK a montré que 37 % des patients AMICS présentent un dysfonctionnement du ventricule droit, ce qui entraîne une un risque de mortalité trois fois plus élevé. Une approbation post-commercialisation de la FDA Étude a montré que l’utilisation de l’Impella RP dans les 48 heures suivant l’apparition du choc cardiogénique entraîne une survie de 73 %, contre 14 % de survie lorsqu’il est implanté après 48 heures de choc cardiogénique en présence d’une insuffisance cardiaque.

Purge de l’Impella sans héparine

Le SCAI donne également à Abiomed l’occasion de mettre en avant sa dernière approbation de la FDA, qui simplifie la gestion de l’Impella dans le but d’améliorer les résultats pour les patients. Le 19 avril, la Food and Drug Administration américaine a accordé une autorisation préalable à la commercialisation pour l’utilisation de solution de purge au bicarbonate de sodium comme alternative à l’héparine. Cette option de bicarbonate de sodium est destinée aux patients qui sont intolérants à l’héparine ou pour lesquels l’héparine est contre-indiquée en raison d’une thrombocytopénie ou d’une hémorragie induite par l’héparine.

À PROPOS D’ABIOMED

Basée à Danvers, dans le Massachusetts, aux États-Unis, Abiomed, Inc. est l’un des principaux fournisseurs de dispositifs médicaux d’assistance circulatoire et d’oxygénation. Nos produits sont conçus pour permettre au cœur de se reposer en améliorant le flux sanguin et/ou fournir une oxygénation suffisante aux personnes en insuffisance respiratoire. Pour de plus amples informations, veuillez consulter : www.abiomed.com.

À PROPOS DES POMPES CARDIAQUES IMPELLA

Impella 2.5® et Impella CP® sont approuvés par la FDA américaine pour traiter certains patients souffrant d’insuffisance cardiaque avancée et subissant des interventions coronariennes percutanées (ICP) électives et urgentes, telles que la pose d’un stent ou une angioplastie par ballonnet, pour rouvrir des artères coronaires obstruées.

L’Impella 2.5, l’Impella CP, l’Impella CP avec SmartAssist®, l’Impella 5.0®, l’Impella LD® et l'Impella 5.5® avec SmartAssist® sont approuvés par la FDA américaine pour le traitement des patients victimes d’une crise cardiaque ou d’une cardiomyopathie en état de choc cardiogénique.

Impella RP® et le système Impella RP® avec SmartAssist® sont approuvés par la FDA américaine pour traiter l’insuffisance cardiaque droite ou la décompensation après l’implantation d’un dispositif d’assistance ventriculaire gauche, un infarctus du myocarde, une transplantation cardiaque ou une chirurgie à cœur ouvert.

