Premier patient traité au Japon grâce à l'Impella 5.5 avec SmartAssist

La polyvalence et le caractère innovant de la pompe cardiaque d'Abiomed (NASDAQ : ABMD) , Impella 5.5 avec SmartAssist, une pompe cardiaque mini-invasive à débit direct, aboutit à l'adoption continue de cette technologie complètement innovante par les chirurgiens du monde entier. Aujourd'hui, Abiomed annonce que le premier patient au Japon a été traité avec succès grâce à l'Impella 5.5 avec SmartAssist. En outre, le nombre de patients traités dans le monde se monte désormais à plus de 5 000.

Surgeons at Osaka Police Hospital view a fluoroscopy image showing Impella 5.5 with SmartAssist pumping in the patient’s heart during the first procedure in Japan. (Photo: Business Wire)

La première procédure Impella 5.5 avec SmartAssist au Japon a eu lieu à l'Osaka Police Hospital lorsqu'un homme de 82 ans a été traité pour un choc cardiogénique. « Notre établissement est fier d'être le premier au Japon à traiter des patients grâce à l'Impella 5.5 avec SmartAssist », a déclaré Yoshiki Sawa, MD, PhD, directeur de l'Osaka Police Hospital. « Nous sommes enthousiastes à l'idée d'utiliser cette technologie innovante et nous nous réjouissons de proposer une option chirurgicale mini-invasive à nos patients souffrant d'insuffisance cardiaque aiguë ».

L'étape de la procédure numéro 5 000 a été réalisée par Tamer Attia, MD, à l'hôpital universitaire Emory d'Atlanta sur une femme de 41 ans atteinte de cardiomyopathie. « L'Impella 5.5 avec SmartAssist a complètement changé notre façon de prendre en charge nos patients en état de choc cardiogénique et de cardiomyopathie », a déclaré Mani Daneshmand, MD, chef de la section de transplantation thoracique et de chirurgie d'assistance circulatoire mécanique à l'hôpital universitaire Emory. « Compte tenu de la sécurité et de l'efficacité de l'Impella 5.5 avec SmartAssist, le Dr Attia et son équipe sont en mesure de traiter des patients qui, autrement, n'auraient pas eu d'autres options pour une récupération cardiaque ».

L'Impella 5.5 with SmartAssist présente les caractéristiques suivantes :

mini-invasive, éliminant la nécessité d'une sternotomie ou d'un carottage du ventricule gauche ;

conçue pour les chirurgiens cardiaques, et est implantée via l'artère axillaire ou l'aorte antérieure ;

avec un débit vers l'avant, pour fournir au patient un débit coronaire et une perfusion rénale ;

avec une décharge complète, pour réduire la demande d'oxygène et le travail du cœur ; et

est équipée de SmartAssist, conçu pour fournir des algorithmes de sevrage afin d'optimiser la survie et la récupération du cœur natif.

En outre, plus de 90 % des patients sont surveillés en toute sécurité dans le cloud via Impella Connect, ce qui permet aux prestataires d'accéder aux données sur l'état de l'Impella 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

L'Impella 5.5 avec SmartAssist, qui a obtenu le plus haut niveau d'approbation en matière d'innocuité et d'efficacité par la Food and Drug Administration (FDA) américaine en 2019, est désormais utilisé dans plus de 350 centres dans l'ensemble des États-Unis pour des indications comprenant le choc cardiogénique post IAM, la cardiomyopathie et le choc cardiogénique post-cardiotomie. Historiquement, le taux de survie au choc cardiogénique est d'environ 50 %. Publiée dans Innovations, une étude portant sur 200 patients traités grâce à l'Impella 5.5 avec SmartAssist dans 42 centres médicaux aux États-Unis, montre un taux de survie de 74 % jusqu'à l'explantation, 58 % de ces patients pouvant récupérer leur cœur natif.

