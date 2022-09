Une étude multicentrique et multisociété de patients assistés par Impella atteints de choc cardiogénique causé par une myocardite au Japon présente une survie à 30 jours de 77%

Abiomed (ABMD) annonce qu'une étude de trois ans, dirigée par des chercheurs, avec tous les patients assistés par Impella traités dans 109 hôpitaux au Japon, montre un taux de survie à 30 jours de 77% des patients atteints de choc cardiogénique causé par une myocardite. Cette étude est une mise à jour d'une analyse intermédiaire de 2020 et a été annoncée à la conférence 2022 Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) à Boston.

L'analyse a évalué 143 patients consécutifs atteints de choc cardiogénique causé par une myocardite ayant reçu une assistance Impella ou une assistance Impella plus ECMO V-A, connue sous le nom d'ECpella. Ces patients sont inclus dans le registre J-PVAD, un registre élaboré par dix sociétés professionnelles japonaises, y compris la Japanese Circulation Society (JCS). Les résultats présentent une survie de 77% à 30 jours pour ces patients. Une précédente analyse des patients atteints de myocardite ayant uniquement reçu une assistance ECMO V-A a présenté une survie de 48% à 30 jours (Journal of Heart and Lung Transplantation, 2021).

"Ces conclusions démontrent plus en détail le potentiel d'augmenter la récupération cardiaque native chez les patients atteints de myocardite avec l'utilisation d'Impella, ce qui représente un aspect important étant donné le nombre limité de greffes du cœur", déclare le chercheur principal Koichi Toda, MD, un chirurgien cardiovasculaire au service de chirurgie cardiovasculaire de l'école de médecine de l'université d'Osaka.

La myocardite est l'inflammation du muscle cardiaque souvent causée par une infection virale. Cette inflammation peut affecter le système électrique du cœur et élargir le muscle, ce qui peut affaiblir le cœur, le forcer à travailler davantage pour faire circuler le sang et oxygéner le reste du corps, et conduire à une insuffisance cardiaque.

Selon un rapport des U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), les taux de myocardite ont augmenté depuis le début de la pandémie de COVID-19 pour atteindre environ 146 cas pour 100 000 personnes, contre <10 cas pour 100 000 personnes. Le même rapport montre également que les patients atteints de COVID-19 présentent un risque 16 fois plus élevé de développer une myocardite, comparé aux patients n'ayant pas eu la COVID-19.

"La myocardite est une épidémie grandissante à l'ère de la COVID-19. Il est prometteur de voir que les données de cette étude démontrent le potentiel de l'assistance Impella à améliorer les résultats pour les patients dans cette population de patients très malades", déclare Masahiro Ono, MD, chirurgien cardiovasculaire au Methodist Healthcare de San Antonio, Texas.

En août 2020, la FDA américaine a émis une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) pour les pompes cardiaques Impella gauches pour fournir une décharge ventriculaire gauche et assister les patients COVID-19 suivant un traitement ECMO et développant un œdème pulmonaire ou une myocardite.

En janvier 2022, Bobby Goines, 31 ans, marié, père de trois enfants et représentant commercial à Conway, Arkansas, a reçu un diagnostic de myocardite causée par la COVID-19 et se trouvait en choc cardiogénique. Au CHI St. Vincent, Dr Thurston Bauer a implanté une pompe Impella 5.5 avec SmartAssist pour assister le cœur de Bobby et lui permettre de se reposer. Après huit jours d'assistance, durant lesquels Bobby a pu marcher dans le service et sa condition s'est améliorée, l'assistance Impella a été progressivement stoppée et la pompe retirée. Bobby est retourné chez lui avec une fonction cardiaque normale. Il est aujourd'hui retourné au travail et profite de sa famille. Retrouvez le récit de la récupération cardiaque de Bobby en cliquant ici.

Impella 2.5, Impella CP®, Impella CP avec SmartAssist, Impella 5.0®, Impella LD® et Impella 5.5® avec SmartAssist® sont approuvées par la FDA américaine pour traiter les patients atteints de crise cardiaque ou de cardiomyopathie en état de choc cardiogénique et ont la capacité unique de permettre la récupération cardiaque native, permettant aux patients de rentrer chez eux avec leur propre cœur.

Les systèmes d'assistance ventriculaire gauche (VG) Impella sont également autorisés pour une utilisation d'urgence par le personnel soignant en milieu hospitalier pour fournir une décharge et une assistance VG (≤ 4 jours pour Impella 2.5, Impella CP, et Impella CP avec SmartAssist; et ≤ 14 jours pour Impella 5.0 et Impella 5.5 avec SmartAssist) dans le traitement de patients en soins intensifs atteints d'une infection à la COVID-19 confirmée suivant un traitement ECMO et ayant développé un œdème pulmonaire durant une assistance ECMO V-A ou une décompensation cardiaque tardive à la suite d'une myocardite durant une assistance ECMO V-V. Les systèmes d'assistance VG Impella autorisés n'ont été ni homologués ni approuvés pour l'indication d'utilisation autorisée. L’utilisation de la pompe Impella RP et des Systèmes d'assistance VG Impella a été autorisée par la FDA pour les cas d’urgence susmentionnés, en vertu d’une autorisation d’utilisation d’urgence (AUU). Leur utilisation n'a été autorisée que tant que la déclaration de l’existence de circonstances justifie l’autorisation d’utilisation d’urgence de dispositifs médicaux en vertu de la section 564(b)(1) de la loi, 21 U.S.C. § 360bbb-3(b)(1), à moins que l’autorisation ne soit résiliée ou révoquée plus tôt.

Basé à Danvers, Massachusetts, États-Unis, Abiomed (ABMD), est un fournisseur de technologie médicale leader du marché qui fournit des solutions d’assistance circulatoire et d’oxygénation. Nos produits sont conçus pour permettre au cœur de se reposer en améliorant le flux sanguin et/ou en fournissant une oxygénation suffisante aux personnes souffrant d’insuffisance respiratoire. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.abiomed.com.

Toute déclaration prospective est soumise à des risques et incertitudes tels que ceux décrits dans les rapports périodiques d’Abiomed déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats prévus.

