Une vaste étude multicentrique et multisociété portant sur des patients pris en charge par Impella révèle une survie au choc cardiogénique à 30 jours de 81 %

Les résultats d'une étude de trois ans menée par des chercheurs sur tous les patients pris en charge par Impella et traités dans 109 hôpitaux au Japon (n = 1 344) montrent des taux de survie à 30 jours de 81 % pour les patients atteints d'un choc cardiogénique (AMICS). L'étude est une mise à jour d'une analyse intermédiaire de 2020 et a été présentée à la conférence 2022 Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) qui se déroule à Boston.

L'analyse a examiné 293 patients AMICS consécutifs pris en charge par Impella dans le registre J-PVAD, un registre mené par 10 sociétés professionnelles japonaises, dont la Japanese Circulation Society (JCS). Les résultats ont démontré une survie à 30 jours de 81 %. Les taux historiques de survie au choc cardiogénique sans Impella sont d'environ 50 %.

« Les résultats de cette étude démontrent que lorsque Impella est utilisé et que de bonnes pratiques sont suivies, il est possible d'obtenir une récupération cardiaque et des taux de survie supérieurs à 80 % pour les patients souffrant d'un choc cardiogénique IAM », déclare le chercheur principal Junya Ako, MD, cardiologue interventionnel et directeur du département de médecine cardiovasculaire de l'hôpital universitaire de Kitasato à Kanagawa.

Ces résultats sont cohérents avec d'autres études publiées menées par des chercheurs, telles que la National Cardiogenic Shock Initiative Study (NCSI) et l'étude Inova de Tehrani et al., qui ont démontré des augmentations significatives de la survie avec l'utilisation d'Impella et les bonnes pratiques telles que placer Impella avant une intervention coronarienne percutanée (ICP) (voir figure 1).

Les données J-PVAD sont surveillées de manière indépendante et partagées avec l'Agence japonaise des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux (PMDA).

