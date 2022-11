ABIONYX Pharma : A suivre aujourd'hui

Abionyx Pharma, a fait un point sur sa position de trésorerie du 3ème trimestre clos au 30 septembre 2022. La société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes a enregistré un chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année à 3,789 millions d'euros. Iris Pharma a fait état d'un chiffre d'affaires de 4.196 millions d'euros.



Le chiffre d'affaires consolidé traduit le fait que depuis l'intégration d'Iris Pharma, la biotech a décidé de concentrer ses efforts sur les études précliniques de la bio-HDL dans l'ophtalmologie, afin de déterminer les axes stratégiques de développement pour entrer en phase clinique le plus rapidement possible.



Au 30 septembre 2022, la trésorerie d'Abionyx Pharma s'établit à 3,8 millions d'euros avant encaissement du CIR.