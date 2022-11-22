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    ABNX   FR0012616852

ABIONYX PHARMA

(ABNX)
  Rapport
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18:12Abionyx Pharma : Document AMF CP. 2022DD872749
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ABIONYX Pharma : Document AMF CP. 2022DD872749

22/11/2022 | 18:12
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2022DD872749

21 novembre 2022

FR0012616852 - DD154216

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

emmanuel huynh, PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ABIONYX PHARMA

LEI : 969500785J7VIC5YPC96

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 18 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Attribution / Acquisition d'actions gratuites

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0012616852

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.0000 Euro

VOLUME : 125 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.0000 Euro

VOLUME : 125 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 21 novembre 2022

COMMENTAIRES :

Valeur sous-jacente des actions : 1,902 euros (cours d'ouverture du 18/11/2022) * 125000 = 237750 €

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Abionyx Pharma SA published this content on 22 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 November 2022 17:11:11 UTC.


© Publicnow 2022
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CA 2022 2,60 M 2,66 M -
Résultat net 2022 -5,77 M -5,91 M -
Dette nette 2022 0,31 M 0,31 M -
PER 2022 -8,72x
Rendement 2022 -
Capitalisation 51,1 M 52,3 M -
VE / CA 2022 19,8x
VE / CA 2023 17,4x
Nbr Employés 62
Flottant 66,6%
Graphique ABIONYX PHARMA
Durée : Période :
ABIONYX Pharma : Graphique analyse technique ABIONYX Pharma | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ABIONYX PHARMA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 2
Dernier Cours de Clôture 1,84 €
Objectif de cours Moyen 4,25 €
Ecart / Objectif Moyen 130%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Cyrille Tupin Chief Executive Officer & Director
Emmanuel de Fougeroux Director-Finance & Administration
Emmanuel Huynh Chairman
Renee Benghozi Director-Clinical Research
Constance Keyserling Senior Vice President-Clinical Development
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ABIONYX PHARMA-24.58%52
VERTEX PHARMACEUTICALS43.27%81 166
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.16.66%78 924
BIONTECH SE-38.55%38 497
WUXI APPTEC CO., LTD.-27.94%34 751
GENMAB A/S20.61%28 520