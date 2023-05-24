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    ABNX   FR0012616852

ABIONYX PHARMA

(ABNX)
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ABIONYX Pharma : Document AMF CP. 2023DD911472

24/05/2023 | 18:19
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2023DD911472

23 mai 2023

FR0012616852 - DD166773

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

DOMUNDI SAS, PRESIDENT DU CONSEIL D ADMINISTRATION

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ABIONYX PHARMA

LEI : 969500785J7VIC5YPC96

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 23 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Prêt

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0012616852

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.0000 Euro

VOLUME : 1 500 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.0000 Euro

VOLUME : 1 500 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 23 mai 2023

COMMENTAIRES :

Cette déclaration est relative à un prêt d'actions ABIONYX par DOMUNDI à IRIS , liée à la ligne de financement en fonds propres

mise en place entre ABIONYX et IRIS le 23 mai 2023. Ce prêt vise à faciliter la mise en place de ce financement et éviter tout retard potentiel du règlement-livraison des actions émises lors de la conversion des obligations. Ce contrat de prêt prendra fin au plus tard

  • la date de conversion intégrale des obligations et l'ensemble des actions seront alors restituées à DOMUNDI. Aucune cession d'action ABIONYX n'a été réalisée par DOMUNDI.

This declaration is made in connection with a loan of ABIONYX shares by DOMUNDI to IRIS and relates to the equity-linked financing entered into between ABIONYX and IRIS on May 23rd, 2023. This loan will only be used to facilitate implementation of the financing and avoid potential delays related to the delivery-settlement of shares issued upon conversion of the bonds. The loan shall terminate at the latest on the date of full conversion of the bonds and all the shares will be returned to DOMUNDI. No sale of ABIONYX shares has been made by DOMUNDI.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Abionyx Pharma SA published this content on 24 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 May 2023 16:17:06 UTC.


© Publicnow 2023
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Nbr Employés 62
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Graphique ABIONYX PHARMA
Durée : Période :
ABIONYX Pharma : Graphique analyse technique ABIONYX Pharma | Zonebourse
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Emmanuel de Fougeroux Director-Finance & Administration
Emmanuel Huynh Chairman
Renee Benghozi Director-Clinical Research
Constance Keyserling Senior Vice President-Clinical Development
Secteur et Concurrence
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