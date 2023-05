ABIONYX Pharma : Document AMF CP. 2023DD911472

mise en place entre ABIONYX et IRIS le 23 mai 2023. Ce prêt vise à faciliter la mise en place de ce financement et éviter tout retard potentiel du règlement-livraison des actions émises lors de la conversion des obligations. Ce contrat de prêt prendra fin au plus tard

la date de conversion intégrale des obligations et l'ensemble des actions seront alors restituées à DOMUNDI. Aucune cession d'action ABIONYX n'a été réalisée par DOMUNDI.

This declaration is made in connection with a loan of ABIONYX shares by DOMUNDI to IRIS and relates to the equity-linked financing entered into between ABIONYX and IRIS on May 23rd, 2023. This loan will only be used to facilitate implementation of the financing and avoid potential delays related to the delivery-settlement of shares issued upon conversion of the bonds. The loan shall terminate at the latest on the date of full conversion of the bonds and all the shares will be returned to DOMUNDI. No sale of ABIONYX shares has been made by DOMUNDI.

