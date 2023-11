Dans les deux groupes ayant reçu des doses de CER-001 (20 mg/kg et 2x20 mg/kg), les prélèvements sanguins ont montré une réduction significative de l'activité de l'enzyme Indolamine-2,3-dioxygénase, mesurée par le ratio kynurénine/tryptophane (p<0,05) et les taux d'acide quinoléique (p<0,005) par

Une étude préclinique a été sponsorisée par ABIONYX Pharma afin d'évaluer les effets des complexes phospholipidiques de l'apoA-I recombinante dans la diminution du processus inflammatoire et dans la prévention d'une insuffisance rénale aiguë et du dysfonctionnement cérébral induits par le sepsis.

rapport au groupe n'ayant pas reçu le traitement. De plus, une diminution significative des niveaux systémiques et cérébraux de l'interleukine-6(IL-6) a été observée après le traitement par CER-001.

Dans l'ensemble, ces données indiquent que le traitement par CER-001 peut diminuer la réaction inflammatoire, la rétention des substances résiduelles et des composés neuroactifs, améliorant ainsi potentiellement l'état des fonctions rénales et cognitives dans les cas d'insuffisance rénale aiguë induite par le sepsis. Ces résultats ouvrent ainsi la voie à de futures études cliniques dans des indications additionnelles potentielles, telles que le lupus neuropsychiatrique ou, plus important encore, le Covid long.

Le Pr. Loreto Gesualdo, Chef de l'Unité de Néphrologie, Dialyse et Transplantation de l'Université de Bari Aldo Moro en Italie, et investigateur principal de l'étude RACERS, déclare : « Après avoir présenté en exclusivité des données solides dans le sepsis lors de l'ASN début novembre, les résultats obtenus dans le Brain Fog démontrent le spectre étendu de l'efficacité de CER-001,l'un des médicaments biologiques les plus avancés au monde. Les propriétés uniques accordées par les complexes lipoprotéiques de l'apoA-Irecombinante semblent potentiellement réduire les troubles affectant les reins et le cerveau chez des patients ayant subi un sepsis. L'ensemble de ces données soutiennent ainsi le développement clinique de CER-001dans de nouvelles indications potentielles affectant l'axe intestin-rein-cerveau. »

Session : présentation orale, 15h30, le 24 novembre 2023

Titre de la conférence : Gut-Brain-Kidney:the stunning interplay (Intestin-cerveau-rein : l'étonnante interconnexion)

A propos du Brain Fog

Le brouillard cérébral, brouillard mental ou « brain fog », est un ensemble de symptômes décrivant une diminution de la qualité du fonctionnement mental. De nombreuses études antérieures suggèrent qu'une convalescence partielle à la suite d'une insuffisance rénale aiguë induite par le sepsis peut engendrer des conséquences à long terme prédisposant à un dysfonctionnement chronique et à l'accélération du déclin neurocognitif des patients. Une relation étroite existerait ainsi entre les lésions rénales et le dysfonctionnement cérébral, même après la résorption des effets d'une insuffisance rénale aiguë induite par le sepsis, pouvant conduire à un trouble sévère de l'éveil.

A propos d'ABIONYX Pharma

ABIONYX Pharma est une société biotech de nouvelle génération qui entend contribuer à la santé grâce à des thérapies innovantes dans des indications sans traitement efficace ou existant, même les plus rares. Grâce à ses partenaires chercheurs, médecins, producteurs de biomédicaments et actionnaires, la société innove quotidiennement pour proposer des médicaments pour le traitement des maladies rénales et ophtalmologiques, ou de nouveaux vecteurs HDL utilisés pour la délivrance ciblée de médicaments.

