ABIONYX Pharma : en hausse après un retour favorable de la FDA

Le 14 juin 2024 à 10:10 Partager

Abionyx (+6,06% à 1,33 euro) progresse ce vendredi après avoir annoncé le succès de la réunion pré-IND (Investigational New Drug Application) avec la Food and Drug Administration américaine. La biotech génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes basées sur la seule apolipoprotéine apoA-I humaine recombinante a reçu un retour d'information favorable au dépôt d'une IND pour son candidat médicament. Elle prévoit de déposer une demande d'IND auprès de l'autorité américaine "dans les mois qui viennent".



"Il s'agit d'une validation importante de la qualité du projet et d'une étape significative en vue d'une demande d'inclusion de centres d'étude américains dans de futures études cliniques", commente-t-elle.



"Sur la base des nombreuses preuves scientifiques du rôle de l'apoA-I dans le traitement du sepsis produites par nous et d'autres scientifiques, y compris une validation génétique convaincante, nous pensons que notre apoA-I recombinante a le potentiel de changer les conditions de vie des patients atteints de sepsis", rappelle le directeur de la R&D de la biotech, Rob Scott.