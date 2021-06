Communiqué de presse

ABIONYX Pharma présente sa raison d'être

et l'inscrit dans ses statuts :

Développer des thérapies innovantes dans des indications sans traitement efficace ou existant, même les plus rares, pour

le bénéfice des patients. »

La remobilisation de l'ensemble des collaborateurs, fournisseurs et

actionnaires autour de l'objectif commun du développement de

thérapies innovantes

L'incarnation d'une responsabilité fondamentale envers les patients,

dans l'attente de solutions dans les maladies les plus rares

Toulouse, FRANCE, Lakeland, ETATS-UNIS, 16 juin 2021, 18h00 CEST - ABIONYX Pharma, (FR0012616852 - ABNX - éligible PEA PME), société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes, annonce que sa raison d'être a été approuvée à l'unanimité par l'ensemble des actionnaires représentés lors de la dernière assemblée générale du 11 juin 2021, et sera désormais inscrite dans les statuts de la société.

Cette raison d'être éclairera les futurs choix stratégiques de la société et la guidera dans sa vision long terme au cœur des enjeux de santé publique, économiques et sociétaux d'aujourd'hui et de demain.

Un engagement clair et fort dans une démarche ESG pour un modèle stratégique encore plus créateur d'impacts positifs dans la santé

Engagé dans une démarche ESG, ABIONYX Pharma affirme sa volonté de tendre vers un modèle stratégique encore plus créateur d'impact positif pour toutes ses parties prenantes.

La raison d'être, co-construite avec ses collaborateurs et ses parties prenantes, qui est de « développer des thérapies innovantes dans des indications sans traitement efficace ou existant, même les plus rares, pour le bénéfice des patients » est l'aboutissement cohérent et conscientisé de l'ensemble des développements opérés depuis deux ans par ABIONYX Pharma. Suite à l'examen approfondi des produits à très fort potentiel en développement dans le portefeuille de la société, des compétences avérées et solides en innovation de ses collaborateurs et des impacts toujours plus positifs effectués auprès de l'ensemble de ses parties prenantes (patients, médecins, hôpitaux et personnels soignants, fournisseurs, actionnaires…), la société a pu évaluer les effets positifs du développement innovant d'un de ses produits tels que CER-001 :

d'abord dans une maladie rénale ultra-rare dans le cadre d'un usage compassionnel grâce à des Autorisations Temporaires d'Utilisation nominatives,

