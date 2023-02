Abionyx Pharma: TVM Capital, actionnaire depuis 2006, a cédé tous ses titres

Abionyx Pharma, société de biotechnologie de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes pour les patients, annonce aujourd'hui avoir été informée par les dirigeants de la société TVM Capital de la cession totale de leurs titres sur le marché du fait de la liquidation de leurs fonds venus à échéance. Abionyx Pharma remercie les fonds de TVM Capital pour leur accompagnement depuis 2006 de la société et leur soutien pour le développement et la mise au point du biomédicament CER-001 parmi les plus avancés et seule APOA-I naturelle recombinante au monde