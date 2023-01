Abionyx Pharma : données positives d'un essai de phase 2a

Abionyx Pharma annonce que l'essai clinique pilote de phase 2a évaluant CER-001 comme traitement des patients septiques à haut risque de développer une insuffisance rénale aiguë (IRA) a atteint les critères d'évaluation primaires et secondaires.



La société biopharmaceutique rapporte ainsi, à l'issue de cette étude RACERS qui a porté sur 20 patients, un effet direct et significatif de CER-001 sur l'élimination des endotoxines et une réduction conséquente de la cascade inflammatoire ou 'orage cytokinique'.



Elle fait état aussi d'un effet protecteur significatif sur la fonctionnalité endothéliale et d'une tendance à la réduction du nombre de jours de soins intensifs pour les patients traités et du besoin en suppléance d'organes, ainsi qu'à l'amélioration de la survie à 30 jours.



La sécurité et l'efficacité observées dans RACERS étaient généralement conformes aux données historiques. Ces données seront discutées avec les autorités réglementaires, en commençant par l'Europe mais aussi les États-Unis dans le courant de l'année.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.