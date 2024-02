Abionyx : échec de CSL Behring dans les maladies cardiaques

La biotech toulousaine Abionyx Pharma s'est félicitée jeudi de l'échec rencontrée par une étude de phase 3 conduite par CSL Behring, un revers qui valide de son point de vue son récent repositionnement stratégique.



L'essai, qui visait à évaluer l'efficacité et l'innocuité de l'apoA-I développée par CSL Behring à partir du plasma humain, n'a pas atteint son principal critère d'efficacité, à savoir la réduction du risque d'événements cardiovasculaires indésirables majeurs (MACE).



De fait, CSL Behring a annoncé qu'il ne prévoyait pas de déposer un dossier réglementaire à court terme.



Dans un communiqué, Abionyx fait valoir que ces résultats cliniques sont 'extrêmement positifs' pour son développement et son avenir suite à son repositionnement opéré en dehors des maladies coronariennes



L'entreprise explique en effet que son apoA-I humain affiche davantage de potentiel dans le sepsis aigu, où les effets bénéfiques sur la mortalité ont pu être étayés par une multitude de données.



La société fait par ailleurs remarquer que l'essai mené sur l'apoA-I de CSL Behring a montré que le composé n'avait posé aucun problème majeur de sécurité ou de tolérance sur les plus de 18.000 patients traités.



Abionyx rappelle avoir déposé de nombreux brevets depuis quatre ans dans d pathologies allant des maladies rénales et ophtalmologiques, ce qui porte l'exclusivité de l'apoA-1 jusqu'en 2043.



Son titre ne profitait pas de toutes ces annonces vendredi à la Bourse de Paris, puisqu'il accusait un repli de l'ordre de 1,3% en tout début d'après-midi.



