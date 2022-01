Abionyx : entouré après une AAC accordée par l'ANSM

Abionyx Pharma s'envole de plus de 26% après l'annonce par la société de biotechnologies que l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) française a accordé une Autorisation d'Accès Compassionnel (AAC) pour la bio-HDL (CER-001) dans la Covid-19.



Il a été observé une diminution des taux de cholestérol total, de LDL et de HDL chez les patients atteints d'infections Covid-19. Aussi, CER-001 pourrait être susceptible d'améliorer le résultat clinique des patients atteints par la maladie, selon Abionyx.



En France, l'utilisation de spécialités pharmaceutiques ne bénéficiant pas encore d'une autorisation de mise sur le marché et ne faisant pas l'objet d'un essai clinique, est conditionnée à l'obtention préalable auprès de l'ANSM d'une AAC.



