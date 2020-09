ABIONYX Pharma : Résultats du 1er semestre 2020

Regulatory News:

ABIONYX Pharma (FR0012616852 – ABNX) (Paris:ABNX), une société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes, annonce aujourd’hui ses résultats semestriels au 30 juin 2020.

Information financière (au 30 juin / Comptes consolidés IFRS)

M€ S1 2020 S1 2019 Chiffre d’affaires 0 0 Dépenses de R&D -0,41 -0,33 Frais administratifs et généraux -0,63 -1,12 Résultat Opérationnel -1,04 -1,45 Produits financiers 0,19 4,74 Charges financières -0,07 -0,16 Résultat Financier 0,12 4,58 Résultat net -0,92 2,90 Résultat net par action (€) -0,04 0,15 Flux de trésorerie net liés aux activités opérationnelles 0,57 -2,96 Flux de trésorerie net liés à l’investissement -0.02 Flux de trésorerie net liés aux activités de financement -0,07 1,12 (Diminution) / Augmentation de la trésorerie 0,48 -1,84 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 8,81 9,62

Conformément aux attentes, ABIONYX n'a pas généré de chiffre d'affaires au cours du premier semestre 2020, la Société restant en phase de recherche et développement durant la période.

L’augmentation des frais de recherche et développement, qui se sont élevés à 412 K€ sur la période, à comparer à 325 K€ au premier semestre 2019, correspond principalement à une augmentation des frais de sous-traitance liée aux études menées dans les maladies rénales ultra rares et à la diminution de l’estimation du Crédit Impôt Recherche. Cette hausse a été en partie compensée par la diminution des honoraires de renouvellement et de défense des brevets suite au recentrage stratégique du portefeuille d’actifs sur CER-001.

Les frais administratifs et généraux s’établissent à 629 K€ au 30 juin 2020, contre 1 122 K€ au 30 juin 2019, cette baisse s’expliquant principalement par l’arrêt en 2020 des activités exploratoires de rapprochement avec d’autres sociétés.

Après prise en compte de ces dépenses, le résultat opérationnel est passé d’une perte de 1 446 K€ au 30 juin 2019 à une perte de 1 041 K€ au 30 juin 2020.

Le résultat financier s’élève à 121 K€ au premier semestre 2020 contre 4 579 K€ lors de la même période en 2019, principalement lié à l’abandon de la créance BPI 2010.

Le résultat net ressort à -920 K€ au 30 juin 2020, à comparer à 2 896 K€ au 30 juin 2019.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élèvent à 8,81 M€ au 30 juin 2020.

Faits marquants et perspectives

Compte tenu des ATUn dans une maladie rénale ultra rare et du contexte actuel des systèmes de santé impactés par le Covid-19, la Société reste toujours dans l’attente des données cliniques qui pourraient impacter la finalisation du nouveau plan stratégique.

A propos d’ABIONYX Pharma

ABIONYX Pharma est une société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes visant à améliorer la vie des patients. Les actifs biotech hérités de la société CERENIS Therapeutics constitue un riche portefeuille de programmes valorisables, que ce soit pour le traitement des maladies cardiovasculaires et métaboliques mais aussi dans d'autres domaines tels que l’oncologie grâce à ses nouveaux vecteurs HDL utilisés pour la délivrance ciblée de médicaments, plus spécifiquement en immunothérapie et chimiothérapie.

