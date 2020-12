Abionyx Pharma : annonce la publication de données précliniques dans la revue Metabolism démontrant que le CER-001 améliore le profil lipidique et la fonction rénale pour une maladie rénale ultra-rare

Regulatory News:

ABIONYX Pharma, (FR0012616852 – ABNX – éligible PEA PME), société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes, annonce aujourd’hui la publication dans la revue Metabolism d'un ensemble de données expérimentales démontrant que le CER-001 améliore le profil lipidique et la fonction rénale dans un modèle de maladie rénale représentatif du déficit en LCAT (lécithine-cholestérol acyltransférase).

Le CER-001 est un mimétique des HDL préalablement testé dans différentes conditions pathologiques, mais pas dans un modèle de maladie rénale avant les Autorisations Temporaires d’Utilisation nominatives d’ABIONYX Pharma.

Dans un modèle murin génétiquement modifié de déficience en LCAT, le CER-001 a eu des effets bénéfiques non seulement sur le profil lipidique mais aussi sur la fonction rénale, en réduisant le rapport albumine/créatinine urinaire et en rétablissant la teneur en nestine et néphrine dans le glomérule.

Ces nouvelles données donnent une nouvelle opportunité pour l'utilisation du CER-001 dans le traitement des maladies rénales. La société continuera à travailler à l'amélioration de la compréhension du mécanisme d'action du CER-001 dans les maladies rénales.

"Je suis fière de présenter cette avancée significative dans la caractérisation des modifications rénales induites par le CER-001. Cette publication dans une revue de référence dans le domaine du métabolisme nous encourage à poursuivre l'exploration de l'effet du CER-001. L'élimination des lipides du rein d'animaux auxquels on a injecté de la LpX, un modèle expérimental de déficience en LCAT, constitue une avancée majeure. Les résultats sont cohérents et soutiennent réellement un effet bénéfique du CER-001 sur le rein, l'organe le plus touché par la déficience en LCAT chez l'homme." a déclaré le Dr Laura Calabresi, professeur de pharmacologie à l'Université de Milan, département des sciences pharmacologiques et biomoléculaires.

Cette étude a été conçue pour étudier le devenir catabolique du CER-001, et pour évaluer les effets du CER-001 sur les maladies rénales. Les animaux déficients en LCAT ont reçu du CER-001 pendant 2 semaines. Le profil des lipides/lipoprotéines plasmatiques et les sous-classes de HDL ont été analysés. Dans une deuxième série d'expériences, les animaux ont été amenés à développer la maladie rénale ultra-rare LCAT et traités avec CER-001. Le profil lipidique, la fonction rénale et l'histologie des reins ont été évalués.

En conclusion, trois résultats majeurs ont émergé de cette étude :

Le traitement avec le CER-001 améliore la dyslipidémie, en réduisant les triglycérides plasmatiques et en augmentant les niveaux de HDL.

Plus important encore, le traitement par CER-001 améliore la fonction rénale dans un modèle murin atteint d'une maladie rénale ultra-rare, en réduisant l'albuminurie urinaire et en restaurant la fonctionnalité des podocytes.

Ces données constituent la base de l'utilisation potentielle du CER-001 dans d'autres maladies rénales.

Cette publication scientifique, intitulée "CER-001 ameliorates lipid profile and kidney disease in a mouse model of Familial LCAT Deficiency", est disponible en ligne dans la revue Metabolism : https://www.metabolismjournal.com/article/S0026-0495(20)30328-0/fulltext

ABIONYX est en attente de données provenant d'autres études précliniques en cours.

À propos d’ABIONYX Pharma

ABIONYX Pharma est une société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes visant à améliorer la vie des patients. Les actifs biotech hérités de la société CERENIS Therapeutics constitue un riche portefeuille de programmes valorisables, que ce soit pour le traitement des maladies rénales et métaboliques, mais aussi grâce à ses nouveaux vecteurs HDL utilisés pour la délivrance ciblée de médicaments.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201215006003/fr/