Abionyx Pharma : précise sa stratégie et annonce le lancement d'une augmentation de capital au profit de catégories de personnes

Dans ce contexte, la société ne dispose plus de stock de produits pour répondre à de possibles nouvelles demandes d'ATUn, et annonce le lancement d'une augmentation de capital de l'ordre de 1.850.000 euros (prime incluse) destinée à renforcer la trésorerie de la société en vue du lancement d'une nouvelle campagne de production pour CER-001.

La société reste dans l'attente de données cliniques finales pour ces ATUn et pour les études précliniques en cours. La société poursuit notamment les discussions avec les agences réglementaires pour obtenir l'autorisation de lancement d'une étude in vivo sur le mécanisme d'action de CER-001.

ABIONYX précise sa stratégie et annonce le lancement d'une augmentation de capital au profit de catégories de personnes

déterminées1, décidée ce jour par le Conseil d'Administration, agissant sur la base de la délégation consentie par l'Assemblée Générale du 29 mai 2020 au terme de sa vingt- quatrième résolution à caractère extraordinaire.

Le montant global maximum de l'augmentation de capital s'élève à 1.859.997 euros (dont 134.782 euros maximum de montant nominal et une prime d'émission d'un montant maximum de 1.725.215 euros). Les actions nouvelles porteront jouissance courante, seront assimilées aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits. Elles seront soumises à toutes les dispositions statutaires et seront admises aux négociations sur Euronext sur la même ligne de cotation que les actions existantes.

Calendrier prévisionnel

La période de souscription débutera le 5 octobre 2020 et s'achèvera le 16 octobre 2020 inclus au plus tard, étant précisé que cette période sera close par anticipation en cas de réception de l'intégralité des bulletins de souscription avant cette date.

Actionnariat

Le nombre maximum d'actions susceptibles d'être ainsi émises représente environ 12,28% du nombre d'actions en circulation avant émission et 10,94% après émission. A titre d'illustration, un actionnaire qui détenait un nombre d'actions représentant 1% du capital d'ABIONYX avant l'émission envisagée, représenterait après l'émission 0,89% du capital social (en cas de souscription intégrale de l'augmentation de capital).

Intentions de souscriptions

Dans ce contexte et afin d'accompagner la stratégie annoncée, Messieurs Emmanuel Huynh, Président du Conseil, Cyrille Tupin, administrateur et directeur général et Christian Chavy, administrateur, ont fait part à la société de leur intention de souscrire à concurrence d'un montant global inférieur à 50 % de l'émission. Ils se sont abstenus de prendre part au vote de la décision du Conseil décidant l'émission.

La société a reçu les intentions de souscriptions de 5 autres personnes représentant le solde de l'augmentation de capital.

1 Les catégories de personnes visées dans le cadre de cette émission sont les suivantes :

les personnes physiques ou morales (en ce compris des sociétés), sociétés d'investissement, trusts, fonds d'investissement ou autres véhicules de placement quelle que soit leur forme, de droit français ou étranger, investissant à titre habituel dans le secteur pharmaceutique, biotechnologique, du traitement de maladies ou des technologies médicales ; et/ou (ii) les sociétés, institutions ou entités quelle que soit leur forme, françaises ou étrangères, exerçant une part significative de leur activité dans les secteurs visés au (i) ; et/ou (iii) les prestataires de service d'investissement français ou étranger ayant un statut équivalent susceptibles de garantir la réalisation d'une augmentation de capital destinée à être placée auprès des personnes visées au (i) et (ii) ci-dessus et, dans ce cadre, de souscrire aux titres émis ; et/ou (iv) Les mandataires sociaux (y compris les dirigeants), les salariés et les membres de tout comité de la société ou de l'une de ses filiales ainsi que toute personne (physique ou morale) liée par un contrat de services ou de consultant à la Société ou de l'une de ses filiales.

