Abivax : Portzamparc dégrade sa recommandation

Portzamparc a dégradé vendredi sa recommandation sur le titre Abivax de 'acheter' à 'conserver' suite au parcours 'exceptionnel' du titre depuis le début de l'année.



Le bureau d'études, qui explique attendre des points d'entrée plus attractifs, indique qu'il reste optimiste sur les futurs développements de la société biotechnologique.



Evoquant une possible 'success story' en préparation, l'analyste souligne que les excellents résultats cliniques dévoilés récemment l'amènent à se montrer plus agressifs dans ses hypothèses.



Il relève ainsi la part de marché potentielle d'obefazimod, le principal candidat-médicament de l'entreprise, dans la rectocolite hémorragique (RCH) de 12,5% à 15%, ce qui le conduit à rehausser son objectif de cours sur la valeur de 15,5 à 17 euros.



