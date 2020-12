ABIVAX

ABIVAX: A l'approche d'étapes cliniques majeures, Abivax est retenu pour une présentation lors de la 39eme Conférence Annuelle J.P. Morgan Healthcare



21-Déc-2020 / 18:30 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



A l'approche d'étapes cliniques majeures, Abivax est retenu pour une présentation lors de la 39eme Conférence Annuelle J.P. Morgan Healthcare

PARIS, France, le 21 décembre 2020 - 18h30 (CET) - Abivax SA (Euronext Paris : FR0012333284 - ABVX), société de biotechnologie au stade clinique qui mobilise le système immunitaire afin de développer de nouveaux traitements contre les maladies inflammatoires, le cancer et les maladies virales, a annoncé aujourd'hui que le Prof. Hartmut J. Ehrlich, M.D., Directeur Général d'Abivax, réalisera une présentation à la 39ème Conférence Annuelle J.P. Morgan Healthcare le jeudi 14 janvier 2021 de 16h00 à 16h40, heure d'Europe centrale (10h00 à 10h40, heure de l'Est des États-Unis). Le Professeur Hartmut J. Ehrlich dit : « Abivax vivra au cours du premier semestre 2021 une exceptionnelle période de transformation, en franchissant trois points d'inflexion majeurs pour la création de valeur de notre candidat-médicament phare ABX464. Nous sommes impatients de pouvoir partager ces résultats au cours du deuxième trimestre 2021, et de pouvoir avancer ABX464 en phase 3 dans le traitement de la rectocolite hémorragique et en phase 2b/3 dans le traitement de la maladie de Crohn, au bénéfice des nombreux patients qui souffrent de maladies inflammatoires intestinales dévastatrices, en dépit de traitements actuellement disponibles. Nous sommes fiers d'avoir l'opportunité unique de partager nos perspectives ambitieuses lors de la conférence JPM en tant qu'une des quatre entreprises françaises invitées, en compagnie de Sanofi, Dassault Systèmes et Ipsen. » Au cours du premier semestre 2021, Abivax communiquera les premiers résultats des trois études cliniques actuellement en cours avec ABX464 : 1) la phase 2b dans la rectocolite hémorragique (recrutement achevé, 254 patients inclus) ; 2) la phase 2a dans la polyarthrite rhumatoïde ; et 3) l'étude pivotale de phase 2b/3 pour prévenir l'évolution de l'infection de la Covid-19 vers une forme grave, notamment vers un syndrome de détresse respiratoire aigüe (SDRA). En outre, Abivax a également l'intention d'initier l'étude pivotale de phase 3 d'ABX464 dans la rectocolite hémorragique ainsi que l'étude pivotale de phase 2b/3 d'ABX464 dans la maladie de Crohn. Dans l'hypothèse où les résultats de l'étude de phase 2b/3 d'ABX464 dans la Covid-19 seraient positifs, Abivax sollicitera en 2021 une approbation pour commercialisation dans les principales zones géographiques, tout en préparant le changement d'échelle de production industrielle et la commercialisation potentielle d'ABX464, afin d'éviter l'évolution des patients infectés par le virus et à risque vers une forme grave de la maladie et un décès. Au cours de l'année 2020, Abivax a engrangé un financement total de 84 millions d'euros, incluant notamment une augmentation de capital de 28 millions d'euros réalisée en octobre qui a été souscrite sans décote par un groupe d'investisseurs spécialisés Biotech de premier rang aux États-Unis et en Europe, ainsi que 20 millions d'euros de subvention de la part de Bpifrance, et 36 millions d'euros de prêts de la part de Bpifrance, Kreos Capital et la Société Générale. Les activités opérationnelles de la Société sont ainsi financées jusqu'au quatrième trimestre 2021. Les investisseurs et autres interlocuteurs intéressés par la présentation et ne participant pas à la conférence JPM sont invités à accéder au webcast audio en direct via un lien qui sera mis à disposition sur www.abivax.com/events. Une version archivée du webcast restera accessible sous le même lien. L'équipe dirigeante d'Abivax sera également disponible pour des rencontres individuelles par l'intermédiaire de la plateforme de J.P. Morgan https://events.jpmorgan.com/#/?_k=6hty6s. À propos d'Abivax (www.abivax.com) Entreprise de biotechnologie en phase clinique, Abivax mobilise le système immunitaire de l'organisme pour traiter les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, d'infections virales et de cancer. Abivax est cotée sur le compartiment C d'Euronext (ISIN : FR0012333284 - Me?mo : ABVX). Basée à Paris et Montpellier, Abivax a deux candidats médicaments en développement clinique, ABX464 pour le traitement des maladies inflammatoires sévères et ABX196 pour le traitement du carcinome hépatocellulaire. Pour plus d'informations sur la Société, visitez le site www.abivax.com/fr. Suivez-nous également sur Twitter @ABIVAX_. Contacts Abivax

Communications

Regina Jehle

regina.jehle@abivax.com

+33 6 24 50 69 63 Investors

LifeSci Advisors

Chris Maggos

chris@lifesciadvisors.com

+41 79 367 6254 Press Relations & Investors Europe

MC Services AG

Anne Hennecke

anne.hennecke@mc-services.eu

+49 211 529 252 22

Public Relations France

Actifin

Ghislaine Gasparetto

ggasparetto@actifin.fr

+33 6 21 10 49 24

Public Relations France

DGM Conseil

Thomas Roborel de Climens thomasdeclimens@dgm-conseil.fr

+33 6 14 50 15 84

Public Relations USA

Rooney Partners LLC

Marion Janic

mjanic@rooneyco.com

+1 212 223 4017 AVERTISSEMENT Le présent communique? de presse contient des déclarations prospectives, des prévisions et des estimations (y compris le recrutement de patients) relatives a? certains programmes de la Société. Bien que la Société considère que ses déclarations prospectives, prévisions et estimations sont fondées sur des hypothèses et des évaluations des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus jugés raisonnables, ces déclarations prospectives, prévisions et estimations peuvent être remises en cause par un certain nombre d'aléas et d'incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés dans lesdites déclarations prospectives, prévisions et estimations. Une description de ces risques, aléas et incertitudes figure dans les documents déposés par la Société auprès de l'Autorité des marchés financiers au titre de ses obligations réglementaires, a? l'instar de son Document d'Enregistrement Universel. En outre, les présentes déclarations prospectives, prévisions et estimations ne sont valables qu'a? la date du présent communique?. Les lecteurs sont donc invités a? ne pas s'y fier indûment. Abivax décline toute obligation d'actualisation de ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations afin de refléter tout changement dont la Société aurait postérieurement connaissance, a? l'exception de ce qui est requis par la législation. Ce communique? de presse n'a qu'un but informatif, et les informations qui y sont contenues ne constituent pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de titres de la Société dans toute juridiction, notamment en France. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traite? comme un conseil d'investissement. Il n'a pas non plus de lien avec les objectifs de placement, la situation financière ou les besoins particuliers de qui que ce soit. Il ne doit pas être considéré par quiconque comme un substitut a? l'exercice de son propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes a? changement sans préavis. La diffusion de ce communique? de presse peut être restreinte par certaines législations locales. Les destinataires de ce communique? de presse sont tenus de s'informer sur les éventuelles restrictions auxquelles ils pourraient être contraints et, le cas échéant, de les respecter. Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : 201221_Abivax