ABIVAX : Augmentation de capital et émission d'obligations convertibles d'Abivax réservée à une catégorie d'investisseurs pour un montant total d'environ 80 millions d'euros

AUGMENTATION DE CAPITAL

ET EMISSION D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES D'ABIVAX RESERVEE A

UNE CATEGORIE D'INVESTISSEURS POUR UN MONTANT TOTAL

D'ENVIRON 80 MILLIONS D'EUROS

PARIS, France, le 22 juillet 2021 - 17h45 (CEST) - Abivax SA (Euronext Paris : FR0012333284 - ABVX) (« Abivax » ou la « Société »), société de biotechnologie au stade clinique développant de nouveaux médicaments modulant le système immunitaire afin de traiter les maladies inflammatoires, les maladies virales et le cancer, a entamé des discussions avec des investisseurs concernant le lancement d'un placement privé comprenant une émission d'actions ordinaires nouvelles et d'obligations convertibles, opération facilitée par J.P. Morgan AG et Bryan, Garnier & Co., pour un montant total brut d'environ 80 millions d'euros.

L'opération comprendra une émission de nouvelles actions ordinaires de la société Abivax à travers une augmentation de capital réservée à une catégorie d'investisseurs (investisseurs du secteur pharmaceutique, tel que décrit plus en détail dans la 18e résolution de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société du 4 juin 2021) (l' « Augmentation de capital ») d'environ 55 millions d'euros, et simultanément, un placement d'obligations senior non garanties convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables contre des actions existantes (OCEANE) (les « Obligations »), à échéance autour du 30 juillet 2026, pour un montant total d'environ 25 millions d'euros (avec l'Augmentation de Capital, l' « Opération »). La souscription des Obligations est actuellement en discussion avec un investisseur unique de renom spécialisé dans les biotechnologies. Cela correspond à un montant total brut cumulé de 80 millions d'euros de nouveaux financements pour la Société. La Société se réserve le droit de lever jusqu'à 100 millions d'euros de financement en cumulé à travers une augmentation de la taille de l'Augmentation de Capital.

Les deux émissions sont réalisées sur la base de la 18e résolution de l'Assemblée générale annuelle de la Société du 4 juin 2021, et sont réservées à une catégorie d'investisseurs. L'Augmentation de Capital pourra être souscrite par des investisseurs qui sont (i) des personnes physiques, morales ou fonds d'investissement français ou étrangers investissant, à titre principal, ou ayant investi plus d'un million d'euros au cours des 24 mois précédant l'augmentation de capital considérée (a) dans le secteur pharmaceutique ; et/ou (b) dans une valeur de croissance cotée sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation (tel que Euronext Growth) considérées comme des « petites et moyennes entreprises communautaires » au sens de l'annexe I du Règlement (CE) n°651/2014 de la Commission Européenne du 17 juin 2014.

La Société annoncera les résultats de l'Opération dès que possible dans un communiqué de presse ultérieur. Les Actions Nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le même code ISIN FRFR0012333284 et devraient être admises à la négociation autour du 27 juillet 2021.

Raisons de l'émission et utilisation du produit net de l'émission

La Société a l'intention d'utiliser le produit net de l'Opération pour :

Le lancement et poursuite de programmes cliniques sur ABX464, molécule phare en développement avancé :

Sur l'indication rectocolite hémorragique, poursuite des études de maintenance de Phase 2a et de Phase 2b, et lancement prévu au quatrième trimestre d'un programme de Phase 3 combinant deux études d'induction et une étude maintenance ;

