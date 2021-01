ABIVAX : PUBLIE DANS « DRUG DISCOVERY TODAY » UN ARTICLE SUR LE MECANISME D'ACTION D'ABX464 ET SUR SA CAPACITE A APPORTER UNE AMELIORATION MAJEURE DANS LE TRAITEMENT DES MALADIES INFLAMMATOIRES

Abivax publie dans « drug discovery today » un article sur le mécanisme d'action d'ABX464 et sur sa capacite a apporter une amélioration majeure dans le traitement des maladies inflammatoires

La revue scientifique fait le point sur les interactions au niveau moléculaire d'ABX464, molécule phare d'ABIVAX, conduisant à des effets anti-inflammatoires puissants liés à une régulation positive du microARN-124 (miR-124)

Les données scientifiques confirment le potentiel d'ABX464 d'interagir sur les éléments causaux de l'inflammation, ce qui explique son efficacité dans l'induction et le maintien de la rémission clinique observée lors des études cliniques de phase 2a dans la rectocolite hémorragique

La pharmacologie novatrice d'ABX464 renforce sa capacité à apporter une amélioration majeure dans le traitement des maladies inflammatoires pour lesquelles une meilleure prise en charge thérapeutique reste nécessaire



PARIS, France, le 05 janvier 2021 - 19h00 (CET) - Abivax SA (Euronext Paris : FR0012333284 - ABVX), société de biotechnologie au stade clinique qui mobilise le système immunitaire afin de développer de nouveaux traitements contre les maladies inflammatoires, le cancer et les maladies virales, a annoncé aujourd'hui avoir publié un article sur invitation du prestigieux journal « Drug Discovery Today » au sujet de « L'induction spécifique et sélective du miR-124 par ABX464 dans des cellules immunitaires : une thérapie qui redéfinit le traitement des maladies inflammatoires ».

Le Professeur Hartmut J. Ehrlich, Directeur Général d'Abivax, dit : « Notre récente publication dans « Drug Discovery Today » présente une nouvelle fois le mécanisme d'action unique et innovant de notre candidat médicament ABX464 ainsi que son potentiel à redéfinir le traitement des maladies inflammatoires chroniques d'une manière plus efficace et durable. En cela, nous sommes impatients d'obtenir les résultats de nos études cliniques en cours que nous attendons pour le deuxième trimestre 2021, à savoir la phase 2b dans la rectocolite hémorragique, la phase 2a dans la polyarthrite rhumatoïde et la phase 2b/3 pour le traitement de la Covid-19 dont l'objectif est de prévenir l'hyper-inflammation chez les patients à risque élevé. Nous sommes également pleinement engagés dans le démarrage de l'étude pivotale de phase 2b/3 dans la maladie de Crohn qui aura lieu au cours de cette année. Cette publication décrit le mécanisme anti-inflammatoire puissant d'ABX464 et soutient notre hypothèse du potentiel d'ABX464 à s'imposer comme un traitement apportant une amélioration majeure dans diverses maladies inflammatoires. Par ailleurs, Abivax continue d'évaluer des indications complémentaires dans lesquelles ABX464 pourrait améliorer significativement la vie des patients permettant de maintenir une efficacité thérapeutique optimale à long terme. »

ABX464 est la première molécule d'une nouvelle classe thérapeutique qui a démontré, au cours des essais cliniques dans la rectocolite hémorragique, l'induction et la régulation positive d'un microARN spécifique, le miR-124, dans des cellules immunitaires humaines. Cette régulation positive du miR-124 a conduit à un effet anti-inflammatoire robuste et durable chez les patients atteints de la rectocolite hémorragique. Cette publication fait le point sur les multiples effets d'ABX464 qui freinent le processus inflammatoire en régulant à la baisse les différentes cytokines et cellules responsables de l'inflammation, à savoir TNF-?, IL-6, MCP-1, IL-17 et Th17+, soulignant ainsi le potentiel du candidat médicament phare d'Abivax comme un traitement efficace et durable pour traiter les maladies inflammatoires.

« En augmentant l'expression du miR-124 dans les cellules du système immunitaire, ABX464 freine la réponse inflammatoire excessive à l'origine de maladie inflammatoire comme la rectocolite hémorragique. miR-124 agit comme un régulateur endogène de l'inflammation qui limite l'activation des voies de signalisation, décrites dans la revue, à l'origine de l'expression des cytokines pro-inflammatoires. », explique le Professeur Jamal Tazi, Ph.D., VP Recherche chez Abivax. « C'est la raison pour laquelle ABX464 traite la cause première de l'inflammation au niveau moléculaire ce qui explique son efficacité dans l'induction et le maintien de la rémission chez les patients atteints de la rectocolite hémorragique lors des essais cliniques de phase 2a, tout en démontrant un bon profil de sécurité et de tolérance. »

A propos d'ABX464

ABX464 est un candidat médicament oral hautement différencié doté de propriétés anti-inflammatoires et dont le mécanisme d'action innovant est basé sur la régulation positive d'un microARN unique (miR-124). Il a été démontré qu'ABX464 ciblait le Cap Binding Complex (CBC) constituant ainsi un mécanisme d'action nouveau et innovant pour des médicaments anti-inflammatoires. En se liant au CBC qui se situe a? l'extrémité 5' des ARN, ABX464 renforce les fonctions biologiques de CBC dans la biogenèse de l'ARN cellulaire. De manière spécifique, ABX464 améliore l'expression et l'épissage sélectif d'un ARN non codant unique conduisant a? l'expression du miRNA-124 aux propriétés anti-inflammatoires. En effet, miRNA-124 régule a? la baisse l'expression des cytokines pro-inflammatoires et des chimiokines, telles que TNF-?, Il-6, MCP-1 et IL-17 ainsi que Th17+ freinant ainsi l'inflammation et suggérant un fort potentiel comme traitement thérapeutique anti-inflammatoire. Une multiplication par 7 a? 10 fois du niveau de miR-124 a été observée dans les biopsies colorectales des patients souffrant de rectocolite hémorragique et traités par ABX464. ABX464 n'impacte pas l'épissage des gènes cellulaires.

À propos d'Abivax (www.abivax.com)

Entreprise de biotechnologie en phase clinique, Abivax mobilise le système immunitaire de l'organisme pour traiter les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, d'infections virales et de cancer. Abivax est cotée sur le compartiment C d'Euronext (ISIN : FR0012333284 - Me?mo : ABVX). Basée à Paris et Montpellier, Abivax a deux candidats médicaments en développement clinique, ABX464 pour le traitement des maladies inflammatoires sévères et ABX196 pour le traitement du carcinome hépatocellulaire.

Pour plus d'informations sur la Société, visitez le site www.abivax.com/fr. Suivez-nous également sur Twitter @ABIVAX_.

Contacts

Abivax

Communications

Regina Jehle

regina.jehle@abivax.com

+33 6 24 50 69 63 Investors

LifeSci Advisors

Chris Maggos

chris@lifesciadvisors.com

+41 79 367 6254 Press Relations & Investors Europe

MC Services AG

Anne Hennecke

anne.hennecke@mc-services.eu

+49 211 529 252 22

Public Relations France

Actifin

Ghislaine Gasparetto

ggasparetto@actifin.fr

+33 6 21 10 49 24

Public Relations France

DGM Conseil

Thomas Roborel de Climens thomasdeclimens@dgm-conseil.fr

+33 6 14 50 15 84

Public Relations USA

Rooney Partners LLC

Marion Janic

mjanic@rooneyco.com

+1 212 223 4017

AVERTISSEMENT

Le présent communique? de presse contient des déclarations prospectives, des prévisions et des estimations (y compris le recrutement de patients) relatives a? certains programmes de la Société. Bien que la Société considère que ses déclarations prospectives, prévisions et estimations sont fondées sur des hypothèses et des évaluations des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus jugés raisonnables, ces déclarations prospectives, prévisions et estimations peuvent être remises en cause par un certain nombre d'aléas et d'incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés dans lesdites déclarations prospectives, prévisions et estimations. Une description de ces risques, aléas et incertitudes figure dans les documents déposés par la Société auprès de l'Autorité des marchés financiers au titre de ses obligations réglementaires, a? l'instar de son Document d'Enregistrement Universel. En outre, les présentes déclarations prospectives, prévisions et estimations ne sont valables qu'a? la date du présent communique?. Les lecteurs sont donc invités a? ne pas s'y fier indûment. Abivax décline toute obligation d'actualisation de ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations afin de refléter tout changement dont la Société aurait postérieurement connaissance, a? l'exception de ce qui est requis par la législation. Ce communique? de presse n'a qu'un but informatif, et les informations qui y sont contenues ne constituent pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de titres de la Société dans toute juridiction, notamment en France. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traite? comme un conseil d'investissement. Il n'a pas non plus de lien avec les objectifs de placement, la situation financière ou les besoins particuliers de qui que ce soit. Il ne doit pas être considéré par quiconque comme un substitut a? l'exercice de son propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes a? changement sans préavis. La diffusion de ce communique? de presse peut être restreinte par certaines législations locales. Les destinataires de ce communique? de presse sont tenus de s'informer sur les éventuelles restrictions auxquelles ils pourraient être contraints et, le cas échéant, de les respecter.