ABIVAX Societe Anonyme : annonce le succès de son augmentation de capital sursouscrite de 60 millions d'euros et l'émission d'obligations convertibles de 25 millions d'euros, pour un financement total de 85 millions d'euros

Poursuite des études de maintenance de phase 2a et de phase 2b menées avec ABX464 chez des patients atteints de colite ulcéreuse (CU) modérée à sévère, et lancement d'un programme mondial de phase 3 pivot de l'ABX464 pour le traitement de la CU prévu d'ici la fin de l'année ;

PARIS, France, le 23 juillet 2021 - 8h00 (CEST) - Abivax SA (Euronext Paris : FR0012333284 - ABVX), société de biotechnologie au stade clinique développant de nouveaux médicaments modulant le système immunitaire afin de traiter les maladies inflammatoires, les maladies virales et le cancer, annonce aujourd'hui la finalisation d'une augmentation de capital réservée sursouscrite (l'« Augmentation de Capital ») d'environ 60 millions d'euros par émission de 1.964.031 actions d'une valeur nominale de 0,01 euro par action (les « Actions Nouvelles »), représentant 13,34% de son capital actuel, à un prix de souscription de 30,55 euros par action et d'une émission d'obligations senior non garanties convertibles échangeables en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) (les « Obligations ») à échéance au 30 juillet 2026 d'un montant de 25 millions d'euros (la « Transaction »).

Didier Blondel, Directeur Financier d'Abivax, ajoute : « Nous sommes heureux qu'Abivax ait pu attirer des investisseurs biotech de premier plan, basés aux Etats-Unis ainsi qu'en Europe, notamment Vivo Capital, Sofinnova, Invus et Commodore Capital. Ceci constitue à nouveau une reconnaissance importante de nos remarquables avancées cliniques avec ABX464 au cours des derniers mois et années. Ce financement réussi a été réalisé dans des conditions favorables, et Abivax dispose désormais d'une base solide pour initier rapidement les essais cliniques avancés d'ABX464 dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et la polyarthrite rhumatoïde. Sur la base de nos hypothèses actuelles, notre horizon de financement a été étendu jusqu'au deuxième trimestre 2022. Nous allons utiliser ces ressources financières de façon ciblée, afin de mettre à disposition des patients des options thérapeutiques efficaces nouvelles, et maximiser la valeur actionnariale. Pour cela, nous continuons d'évaluer l'option d'un partenariat stratégique avec une entreprise pharmaceutique ou biotechnologique de premier plan, qui reconnaitrait l'intégralité du potentiel d'ABX464 dans les indications inflammatoires chroniques. »

Le Professeur Hartmut Ehrlich, Directeur Général d'Abivax déclare : « Nous sommes heureux d'annoncer le succès de notre augmentation de capital sursouscrite avec une faible décote de 3%, ainsi que de l'émission d'obligations convertibles, pour un montant total de 85 millions d'euros. Avec ces ressources financières, nous allons poursuivre les objectifs stratégiques de la Société et lancer d'ici la fin de l'année notre programme clinique global avancé d'ABX464 pour le traitement de la rectocolite hémorragique et de la maladie de Crohn. Suite aux derniers résultats positifs d'ABX464 pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, une étude clinique de phase 2b dans cette indication est également en préparation, et devrait débuter début 2022. Nous faisons le constat qu'il demeure un besoin élevé des nouvelles options thérapeutiques offrant une amélioration durable de la qualité de vie des patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques. L'ambition d'Abivax est d'exploiter pleinement le potentiel anti-inflammatoiredu candidat-médicamentphare ABX464 dans différentes indications pour le bénéfice des patients. »

Les besoins de consommation de trésorerie de la Société à compter du quatrième trimestre 2021 jusqu'à la fin du second semestre 2022 s'élèveront à au moins 30 millions d'euros par trimestre au regard du calendrier de démarrage de ses programmes cliniques stratégiques pour ABX464 (Phase 3 dans l'indication rectocolite hémorragique, Phase 2b dans l'indication maladie de Crohn, Phase 2b dans l'indication polyarthrite rhumatoïde) dont l'initiation est prévue entre le quatrième trimestre 2021 et le premier trimestre 2022.

Principales caractéristiques de la transaction

Obligations convertibles échangeables en actions nouvelles ou existantes (OCEANE)

Les Obligations seront émises à leur valeur nominale et porteront un taux d'intérêt de 6,00% par an payable semestriellement le 30 janvier et le 30 juillet de chaque année à compter du 30 janvier 2022.

La valeur nominale des Obligations a été arrêtée à 38,19 euros, ce qui correspond à une prime de 25% par rapport au cours de référence, qui a été fixé au prix de souscription par action de l'Augmentation de Capital.

Les titulaires d'Obligations bénéficieront d'un droit de conversion en actions nouvelles ou existantes de la Société (le « Droit de Conversion ») qui est exerçable à tout moment à compter de leur date d'émission et jusqu'au septième jour de bourse (inclus) précédant la Date d'Echéance ou la date de remboursement anticipée concernée.

Le ratio initial de conversion/échange est fixé à une action par obligation (soit un prix de conversion de 38,19 euros par action ordinaire).

Le ratio d'échange sera ajusté (seulement si le ratio de conversion ajusté est plus élevé que le ratio de conversion réactualisé) au 30 janvier 2023, au 30 juillet 2023 et au 30 juillet 2024, tel que détaillé dans les termes et conditions des Obligations.

Le ratio de conversion est également assujetti à des ajustements standards (anti-dilution, protection du porteur en cas de distribution de dividendes), tels que détaillés dans les termes et conditions des Obligations. En cas d'exercice de leur Droit de Conversion, les titulaires d'Obligations recevront, au choix de la Société, des actions nouvelles ou existantes de la Société portant en tout état de cause tous les droits attachés aux actions existantes de la Société à compter de leur livraison.

En cas de Change of Control, de Free Float Event ou de Delisting de la Société (tels que ces termes sont définis dans les termes et conditions des Obligations), tout titulaire d'Obligations pourra exiger de la Société le remboursement de l'intégralité, et non d'une partie uniquement, de ses Obligations à leur valeur nominale plus tout intérêt accru mais non payé. En cas d'offre publique portant sur les titres de la Société et susceptible d'entrainer ou qui fait suite à un changement de contrôle de la Société approuvée par l'AMF , en cas de demande de conversion des Obligations en actions nouvelles dans ce cadre, les porteurs d'Obligations demandant la conversion recevront, en sus des actions nouvelles résultant de la conversion des Obligations, un paiement en numéraire égal au montant des intérêts restant à courir entre la date de conversion et la date de maturité des Obligations et tout intérêt accru.

Sauf si converties, échangées, remboursées ou rachetées et annulées au préalable, les Obligations seront remboursées à leur valeur nominale le 30 juillet 2026 (la « Date d'Echéance »).

Une demande d'admission des Obligations sur le système multilatéral de négociation (SMN) Euronext Access géré par Euronext Paris sera effectuée dans les 30 jours de leur émission.

Le règlement-livraison des Obligations est prévu autour du 30 juillet 2021.

Bryan, Garnier & Co. Limited et J.P. Morgan AG ont agi en tant que co-coordinateur global et co-teneur de livre pour les besoins de l'émission des Obligations.

Augmentation de capital

Les Actions Nouvelles seront émises par voie d'augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription des actionnaires et réservées à une catégorie déterminée d'investisseurs (investisseurs spécialisés dans le secteur pharmaceutique comme décrit plus en détail dans la résolution) en application de la 18ème résolution de l'Assemblée générale annuelle du 4 juin 2021.

Conformément au règlement interne du Conseil d'administration, les représentants de Sofinnova et de Santé Holding n'ont pas participé aux délibérations du Conseil d'administration relatives à l'Augmentation de Capital.

