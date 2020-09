ABIVAX : presente ses resultats semestriels 2020 et fait un point d'avancement sur ses activites

Didier Blondel, Directeur Financier d'Abivax, ajoute : « Les mois passés ont été particulièrement intenses pour Abivax et de nouvelles opportunités se sont ouvertes pour notre Société. Grâce aux caractéristiques uniques d'ABX464 avec son effet antiviral et son effet anti-inflammatoire, nous avons étendu notre portefeuille clinique pour traiter des patients à risque élevé atteints de la Covid-19 afin de prévenir l'hyper-inflammation conduisant au syndrome de détresse respiratoire aiguë potentiellement mortel. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement français (Bpifrance et CGI) qui soutiennent l'étude miR-AGE ainsi que le futur développement et les étapes nécessaires suivantes pour une commercialisation potentielle d'ABX464. Avec le financement de 36 millions d'euros de Bpifrance, complété par les 5 millions d'euros de la Société Générale et notre trésorerie

la fin de l'année et à communiquer les premiers résultats au début du deuxième trimestre 2021. En tenant compte du recrutement rapide, de l'engagement de nos KOLs et investigateurs ainsi que du taux élevé de rétention des patients, nous affirmons notre optimisme que les résultats de cette étude puissent confirmer les données très prometteuses de la Phase 2a de maintenance après deux ans de traitement que nous avons annoncées début septembre. De plus, nous avons rapidement mis en place l'essai

PARIS, France, le 24 septembre 2020 - 20h00 (CET) - Abivax SA (Euronext Paris : FR0012333284 - ABVX), société de biotechnologie au stade clinique qui mobilise le système immunitaire afin de développer de nouveaux traitements contre les maladies inflammatoires, le cancer et les maladies virales, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers semestriels 2020 (clos au 30 juin 2020) et fait le point sur l'évolution de ses activités de R&D. Les comptes du premier semestre 2020, approuvés par le Conseil d'Administration de la Société le 22 septembre 2020, ont été audités, et le rapport de certification est en cours de préparation par les auditeurs externes de la Société.

* A l'exception des éléments du contrat de liquidité (liquidités et actions propres) et les dépôts & garanties

actuelle de 12,1 millions d'euros au 30 juin 2020, nos activités opérationnelles sont entièrement financées jusqu'à début 2021. Grâce au soutien et au financement continu de nos investisseurs et du gouvernement français, nous sommes dans une position solide pour sélectionner, à court terme, les options les plus avantageuses pour nos actionnaires et pour les patients en besoin des produits innovateurs d'Abivax. »

En mai, Abivax a annoncé une étude d'ABX464 de Phase 2b/3 randomisée, en double aveugle et contrôlée contre placebo sur 1 034 patients âgés ou à risque atteints de la Covid-19 (étude miR-AGE,ABX464-401). En juin, cette étude a été sélectionnée par le gouvernement français parmi l'un des six projets de recherche pour développer une solution thérapeutique pour les patients atteints de la Covid-19. Ces projets sont financés avec un total de 78 millions d'euros par la France, dont Abivax obtient un financement non-dilutif de 36 millions d'euros pour mener l'essai miR-AGE ainsi que pour l'augmentation de la production d'ABX464 et pour couvrir les dépenses de développement supplémentaires liées au dépôt potentiel des demandes d'autorisation de mise sur le marché.

Suite aux recommandations récentes de ses KOLs (principaux leaders d'opinion), Abivax a décidé de lancer directement une étude « pivot » de Phase 2b/3 pour le traitement de la maladie de Crohn. En tenant compte des similitudes physiopathologiques et cliniques entre la RCH et la maladie de Crohn, Abivax est très enthousiaste pour évaluer si cette étude « pivot » démontrera une efficacité forte et une tolérance favorable dans la maladie de Crohn, comme cela a déjà été observé dans la RCH. L'initiation du recrutement de patients dans cette étude est prévue pour début 2021.

ABX464 continue de démontrer un bon profil de sécurité et une bonne tolérance ainsi qu'une efficacité supérieure à long terme. Abivax est donc confiant sur le candidat médicament qui pourrait devenir un traitement chronique puissant pour répondre à un besoin médical insatisfait dans la RCH et potentiellement dans d'autres maladies inflammatoires.

Pour l'étude de Phase 2b dans la RCH en cours, ABX464-103, l'inclusion des patients se déroule comme prévu dans les 15 pays européens et au Canada ainsi qu'aux Etats-Unis, où l'inclusion des patients a également commencé. 77% (180/232) des patients sont randomisés à ce jour et le recrutement des patients devrait s'achever à la fin de 2020. La communication des premiers résultats de l'étude d'induction de deux mois est attendue pour le deuxième trimestre 2021. Abivax est en train de procéder à toutes les démarches nécessaires pour faire avancer ABX464 dans les études cliniques de Phase 3 pour le traitement de la RCH modérée à sévère.

Suite aux résultats prometteurs de l'étude de maintenance en ouvert sur 12 mois, Abivax a récemment communiqué des excellents résultats cliniques à long terme sur l'efficacité et la tolérance d'ABX464 après deux ans de maintenance de Phase 2a dans la RCH . Les observations de cette étude confirment à nouveau le bon profil de sécurité d'ABX464 ainsi que l'efficacité durable de 50mg d'ABX464 administré quotidiennement par voie orale chez les patients atteints de la RCH. Après deux années de traitement continu, 69% des patients ont atteint le stade de rémission clinique et 94% bénéficient d'une réponse clinique. De plus, les endoscopies ont été effectuées de manière centralisée par des relecteurs indépendants et la valeur médiane de la calprotectine fécale, le biomarqueur clé pour mesurer l'activité de la maladie, est restée à 31,6µg/g (valeur normale inférieure à 50µg/g).

L'étude miR-AGE est actuellement en cours en France, Italie, Espagne, Allemagne, Belgique et au Royaume-Uni ainsi qu'au Brésil. Le recrutement de patients au Mexique est imminent et les autorisations réglementaires pour mener l'étude au Pérou et au Chili sont attendues sous peu. Abivax conduira une analyse intermédiaire après le traitement de 300 patients et, en fonction de l'évolution de la pandémie, prévoit d'achever le recrutement au cours du quatrième trimestre 2020.

La décision d'Abivax d'étendre son programme de développement clinique d'ABX464 à l'indication Covid-19 était basée sur le triple effet potentiellement bénéfique du candidat médicament pour traiter les patients âgés ou à risque élevé : 1) effet antiviral pour inhiber la réplication de SARS-CoV-2, démontré in vitro dans un modèle d'épithélium respiratoire humain ; 2) effet anti-inflammatoire pour prévenir l'hyper-inflammation, démontré dans une étude de Phase 2a dans la rectocolite hémorragique avec un traitement quotidien d'ABX464 administré par voie orale et 3) effet réparation tissulaire pour potentiellement limiter les séquelles pulmonaires à long terme, basé sur la capacité d'ABX464 à cicatriser des lésions inflammatoires de la RCH. Avec son mécanisme d'action unique et son administration orale facile, ABX464 a le potentiel de prévenir et traiter l'« orage cytokinique » et l'hyper-inflammation conduisant au syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) et au décès des patients atteints de la Covid-19.

Autres programmes de développement clinique

ABX464 dans la polyarthrite rhumatoïde (PR)

ABX464-301 est une étude de Phase 2a visant à évaluer la tolérance et l'efficacité préalable de deux doses orales d'ABX464 administrées quotidiennement en association avec le méthotrexate (MTX), chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde (PR) active modérée à sévère et présentant une réponse inadéquate au MTX et/ou à un ou plusieurs Facteurs de Nécrose Tumorale alpha (TNFα). L'essai est mené dans 24 centres d'étude sur 60 patients à travers l'Europe et l'achèvement du recrutement des patients est attendu pour fin de cette année.

ABX196 pour le traitement du carcinome hépatocellulaire (CHC - cancer du foie)

Dans l'essai clinique de Phase 1/2, mené au Scripps MD Anderson Cancer Center à San Diego et au MD Anderson Cancer Center à Houston, ABX196 est évalué en association avec le nivolumab (Opdivo®, Bristol Myers Squibb) chez des patients souffrant de carcinome hépatocellulaire (CHC). 46 patients seront inclus dans cette étude qui comprend deux phases, une phase d'escalade de la dose et une phase d'extension. Les premiers résultats de la phase d'escalade de la dose sont attendus à la fin de cette année.

Portefeuille de produits en développement

4