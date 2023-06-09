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    ABVX   FR0012333284

ABIVAX

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Abivax : Document AMF CP. 2023DD914258

09/06/2023 | 18:16
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2023DD914258

09 juin 2023

FR0012333284 - DD167053

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

TRUFFLE CAPITAL SAS , Philippe Pouletty, Membre du Conseil d'Administration

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ABIVAX

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 08 juin 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0012333284

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 17.2200 Euro

VOLUME : 224 729.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 17.2200 Euro

VOLUME : 224 729.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 09 juin 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Abivax SA published this content on 09 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 June 2023 16:15:21 UTC.


© Publicnow 2023
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CA 2023 - - -
Résultat net 2023 -79,2 M -85,3 M -
Tréso. nette 2023 91,2 M 98,3 M -
PER 2023 -12,1x
Rendement 2023 -
Capitalisation 677 M 730 M -
VE / CA 2023 -
VE / CA 2024 391x
Nbr Employés 22
Flottant 71,5%
Graphique ABIVAX
Durée : Période :
Abivax : Graphique analyse technique Abivax | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ABIVAX
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 5
Dernier Cours de Clôture 16,00 €
Objectif de cours Moyen 33,70 €
Ecart / Objectif Moyen 111%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Marc M. P. de Garidel Chairman & Chief Executive Officer
Didier Blondel Chief Financial Officer, Secretary & EVP
Didier Scherrer Vice President-Research & Development
Paul Gineste Vice President-Clinical Operations
Sheldon Sloan Chief Medical Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ABIVAX158.90%730
LONZA GROUP AG27.57%47 670
MODERNA, INC.-30.44%47 628
IQVIA HOLDINGS INC.0.63%38 258
SEAGEN INC.51.52%36 511
ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.-19.98%23 713
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