Approuve, en application de l'article L. 22-10-34 II du Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023 à Monsieur Hartmut Ehrlich en raison de son mandat de Directeur Général, tels que présentés tels que présentés dans le document d'enregistrement universel 2024, Chapitre 3, Section 3 et tels qu'arrêtés par le Conseil d'administration conformément aux principes et critères approuvés par l'assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 5 juin 2023 aux termes de sa dixième résolution.

Approuve, en application de l'article L. 22-10-34 II du Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023 à Monsieur Marc de Garidel en raison de son mandat de Président- Directeur Général, tels que présentés dans le document d'enregistrement universel 2024, Chapitre 3, Section 3 et tels qu'arrêtés par le Conseil d'administration conformément aux principes et critères approuvés par l'assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 5 juin 2023 aux termes de ses neuvième et dixième résolutions.

Approuve, en application de l'article L. 22-10-34 II du Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023 à Madame Corinna zur Bonsen-Thomas en raison de son mandat de Président du Conseil d'administration par intérim, tels que présentés dans le document d'enregistrement universel 2024, Chapitre 3, Section 3 et tels qu'arrêtés par le Conseil d'administration conformément aux principes et critères approuvés par l'assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 5 juin 2023 aux termes de sa neuvième résolution.

