Abivax a déposé ses rapports financiers auprès des autorités de marchés financiers française et américaine PARIS, France, le 5 avril 2024, 22h00 CEST – Abivax SA (Euronext Paris and Nasdaq : ABVX) (« Abivax » ou la « Société »), société de biotechnologie au stade clinique axée sur le développement de traitements thérapeutiques qui exploitent les mécanismes naturels de régulation de l’organisme afin de stabiliser la réponse immunitaire chez les patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques, annonce la mise à disposition de son Document d’Enregistrement Universel 2024, déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers française (AMF) ainsi que le Rapport Financier (20-F) déposé auprès de l’autorité des marchés financiers américaine (U.S. Securities and Exchange Commission - SEC), le 5 avril 2024. Le Document d’Enregistrement Universel intègre notamment le rapport financier annuel 2023, le rapport de gestion, y compris le rapport sur le gouvernement d’entreprise, ainsi que les conclusions des commissaires aux comptes. Les documents peuvent être téléchargés sur le site Web de la Société (www.abivax.com/investors), sur le site Web de l’AMF (www.amf-france.org) et sur le site Web la SEC (www.sec.gov/edgar).

Webcast sur les résultats annuels 2023 Suite à la publication des résultats annuels de 2023, Abivax organisera un webcast le lundi 8 avril 2024, à 14h30 CEST (8h30 EST). L’équipe dirigeante d’Abivax donnera un aperçu des faits marquants de 2023 de la Société ainsi que des projets à venir, suivi d’une session de questions-réponses en direct. Pour participer et poser des questions pendant le webcast, veuillez-vous inscrire sur le site Web d’Abivax. ***** À propos d’Abivax Abivax est une société de biotechnologie au stade clinique axée sur le développement de traitements thérapeutiques qui exploitent les mécanismes naturels de régulation de l’organisme afin de stabiliser la réponse immunitaire chez les patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques. Basée en France et aux États-Unis, le candidat médicament phare d’Abivax, obefazimod (ABX464), est en développement clinique de phase 3 dans le traitement de la rectocolite hémorragique modérément à sévèrement active. De plus amples informations sur la Société sont disponibles sur www.abivax.com. Suivez-nous sur LinkedIn et X, anciennement Twitter, @ABIVAX. Contacts Abivax Relations Investisseurs Patrick Malloy patrick.malloy@abivax.com +1 847 987 4878 Fichier PDF dépôt réglementaire



