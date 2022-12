Abivax: accord de la FDA pour l'étude pédiatrique sur l'obefazimod contre la rectolite hémorragique

Abivax SA a annoncé que l’agence réglementaire américaine, la FDA, a donné son accord au plan d’étude pédiatrique initial (iPSP) pour le développement clinique d’obefazimod dans la rectocolite hémorragique (RCH) chez les enfants de 2 à 17 ans. Cette société de biotechnologie au stade clinique de phase 3 développe des médicaments modulant le système immunitaire afin de traiter des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques.Le programme clinique global de phase 3 d'Abivax (" programme Abtect ") avec obefazimod pour le traitement de la RCH est en cours avec un premier patient inclus aux États-Unis le 11 octobre 2022.Le Professeur Hartmut J. Ehrlich, CEO d'Abivax, a salué "une étape importante pour Abivax " vers " une approche globale et cohérente qui inclut la population de patients adultes enfants et adolescents souffrant de ces maladies ", soulignant que la RCH et la maladie de Crohn " se déclarent souvent à un jeune âge et peuvent avoir un impact important sur la qualité de vie ainsi que sur la santé et le bien-être général des enfants et des adolescents ".