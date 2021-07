ABIVAX

Abivax annonce la mise à disposition d'un prospectus dans le cadre de son augmentation de capital et émission d'obligations PARIS, France, le 23 juillet 2021 - 21h00 (CEST) - Abivax SA (Euronext Paris : FR0012333284 - ABVX), société de biotechnologie au stade clinique développant de nouveaux médicaments modulant le système immunitaire afin de traiter les maladies inflammatoires, les maladies virales et le cancer, annonce aujourd'hui la mise à disposition d'un amendement à son Document d'Enregistrement Universel 2021 déposé par la Société auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») le 30 avril 2021 sous le numéro D.20-0483 et d'un prospectus d'admission approuvé par l'AMF sous le numéro 21-345, le 23 juillet 2021, dans le cadre de son augmentation de capital réservée sursouscrite d'un montant d'environ 60 millions d'euros et de l'émission d'obligations senior non garanties convertibles échangeables en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) à échéance au 30 juillet 2026 d'un montant de 25 millions d'euros. Le prospectus est constitué : du Document d'Enregistrement Universel 2021 déposé par la Société auprès de l'AMF le 30 avril 2021 sous le numéro D.20-0483 ;

de l'amendement au Document d'Enregistrement Universel 2021 déposé par la Société auprès de l'AMF le 23 juillet 2021 sous le numéro D. 21-0412-A01 ;

D. 21-0412-A01 de la note d'opération ; et

du résumé du prospectus. Ces documents peuvent être consultés sur le site Web de la Société (www.abivax.com) et/ou sur le site Web de l'AMF (www.amf-france.org).

À propos d'Abivax (www.abivax.com) Entreprise de biotechnologie en phase clinique, Abivax vise à moduler les voies physiologiques de l'inflammation et de l'immunologie pour traiter les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, d'infections virales et de cancer. Abivax est cotée sur le compartiment B d'Euronext (ISIN : FR0012333284 - Me?mo : ABVX). Basée à Paris et Montpellier, Abivax a deux candidats médicaments en développement clinique, ABX464 dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques sévères et ABX196 dans le traitement de l'hépatocarcinome. Pour plus d'informations sur la Société, visitez le site www.abivax.com/fr. Suivez-nous également sur Twitter @ABIVAX_. Contacts Abivax

Communications

Regina Jehle

regina.jehle@abivax.com

+33 6 24 50 69 63 Investors

LifeSci Advisors

Chris Maggos

chris@lifesciadvisors.com

+41 79 367 6254 Press Relations & Investors Europe

MC Services AG

Anne Hennecke

anne.hennecke@mc-services.eu

+49 211 529 252 22

Public Relations France

Actifin

Ghislaine Gasparetto

ggasparetto@actifin.fr

+33 6 21 10 49 24

Public Relations France

DGM Conseil

Thomas Roborel de Climens

thomasdeclimens@dgm-conseil.fr

+33 6 14 50 15 84

Public Relations USA

Rooney Partners LLC

Marion Janic

mjanic@rooneyco.com

+1 212 223 4017 AVERTISSEMENT Ce communiqué de presse n'a qu'un but informatif, et les informations qui y sont contenues ne constituent pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de titres de la Société dans toute juridiction, notamment en France. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a pas non plus de lien avec les objectifs de placement, la situation financière ou les besoins particuliers de qui que ce soit. Il ne doit pas être considéré par quiconque comme un substitut à l'exercice de son propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis. La diffusion de ce communiqué de presse peut être restreinte par certaines législations locales. Les destinataires de ce communiqué de presse sont tenus de s'informer sur les éventuelles restrictions auxquelles ils pourraient être contraints et, le cas échéant, de les respecter. Fichier PDF dépôt réglementaire



