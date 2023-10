ABIVAX

Abivax annonce la suspension temporaire du cours de ses actions ordinaires sur Euronext Paris PARIS, France, 20 octobre 2023 – 08h45 (CEST) - Abivax SA (Euronext Paris : FR0012333284 - ABVX) (« Abivax » ou la « Société »), société de biotechnologie au stade clinique axée sur le développement de traitements thérapeutiques qui exploitent les mécanismes naturels de régulation de l'organisme afin de moduler la réponse immunitaire chez les patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques, annonce aujourd'hui que le cours de bourse de ses actions ordinaires sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (« Euronext Paris ») sera temporairement suspendu, à sa demande, à compter de l'ouverture du marché à 9h00 (CEST). Cette suspension intervient dans le cadre de l'introduction en bourse des American Depositary Shares (« ADS ») de la Société sur le Nasdaq Global Market (l’« Offre Globale »), afin de permettre la confirmation des allocations aux investisseurs et le début de la cotation des ADS de la Société sur le Nasdaq Global Market. Cette suspension sera effective jusqu'à ce qu'une nouvelle communication soit publiée par la Société. Les négociations sur Euronext Paris devraient reprendre aujourd'hui, 20 octobre 2023, aux alentours de 16h30 (CEST), correspondant à la première heure possible de début des négociations des ADS sur le Nasdaq Global Market sous le symbole « ABVX ». *** À propos d'Abivax Abivax est une société de biotechnologie au stade clinique axée sur le développement de traitements thérapeutiques qui exploitent les mécanismes naturels de régulation de l’organisme afin de moduler la réponse immunitaire chez les patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques. Basée en France et aux États-Unis, le candidat médicament phare d’Abivax, obefazimod (ABX464), est en développement clinique de phase 3 dans le traitement de la rectocolite hémorragique modérément à sévèrement active.

Contacts Abivax Communication Regina Jehle regina.jehle@abivax.com +33 6 24 60 69 63 Abivax Relations Investisseurs Patrick Malloy patrick.malloy@abivax.com +1 847 987 4878 