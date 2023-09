Abivax annonce le dépôt d’un document d’enregistrement form F-1 en vue de son introduction en bourse envisagée aux Etats-Unis et le dépôt d’un amendement à son document d’enregistrement universel

PARIS, France, 29 septembre 2023 – 23h00 (CEST) – Abivax SA (Euronext Paris : FR0012333284 – ABVX) (« Abivax » ou la « Société »), société de biotechnologie au stade clinique axée sur le développement de traitements thérapeutiques qui exploitent les mécanismes naturels de régulation de l’organisme afin de moduler la réponse immunitaire chez les patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques,annonce aujourd’hui le dépôt d’un document d’enregistrement Form F-1 auprès de l’US Securities and Exchange Commission (« SEC ») dans le cadre de son projet d’introduction en bourse sous la forme d’American Depositary Shares (« ADSs ») représentant des actions ordinaires aux États-Unis (l’« Offre aux US ») et un placement concomitant de ses actions ordinaires en Europe (en ce compris en France) et dans d’autres pays en dehors des États-Unis (le « Placement Européen » et, ensemble avec l’Offre aux US, l’« Offre Globale »). Tous les titres vendus dans le cadre de l’Offre Globale seront émis par la Société. Le nombre d’actions ordinaires représentées par chaque ADS, le nombre d’ADSs et d’actions ordinaires offerts et la fourchette de prix de l’Offre Globale n’ont pas encore été déterminés. L’offre globale est sujette aux conditions du marché et il n’y a aucune garantie quant à la réalisation de l’offre globale, ni quant au moment où elle serait réalisée. La Société a procédé à une demande d’admission de ses ADSs sur le Nasdaq Global Market sous le symbole « ABVX ». Les actions ordinaires de la Société sont cotées sur Euronext Paris sous le symbole « ABVX ».

Morgan Stanley et Leerink Partners agiront en qualité de coordinateurs globaux conjoints pour l’Offre Globale proposée et en qualité de teneurs de livres associés pour l’Offre aux US. LifeSci Capital agira en qualité de chef de file pour l’Offre aux US proposée. Bryan, Garnier & Co agira en qualité de chef de file européen pour le Placement Européen proposé.

Les titres mentionnés dans le présent communiqué de presse seront proposés uniquement par le biais d’un prospectus. Lorsqu’il sera disponible, des exemplaires du prospectus préliminaire décrivant les conditions de l’Offre Globale proposée pourront être obtenus auprès de : Morgan Stanley & Co. LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 ou par courriel à prospectus@morganstanley.com ; ou Leerink Partners LLC, Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109, par téléphone au (800) 808-7525, poste 6105, ou par courriel à syndicate@leerink.com.

Une déclaration d’enregistrement relative aux titres mentionnés dans le présent communiqué a été déposée auprès de la SEC mais n’a pas encore pris effet. Ces titres ne pourront être vendus, et aucune demande de souscription ne pourra être acceptée avant que la déclaration d’enregistrement n’entre en vigueur. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente, ni une sollicitation d’une offre d’achat de titres dans une quelconque juridiction, et ne pourra pas être considéré comme une offre, une sollicitation ou une vente dans une quelconque juridiction au sein de laquelle toute offre, sollicitation ou vente serait illégale avant un enregistrement ou une certification conformément à la réglementation locale sur les valeurs mobilières de cette juridiction. Le document d’enregistrement Form F-1 peut être obtenu par le public sur le site Web de la SEC.

La Société a également déposé aujourd’hui auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») un amendement à son document d’enregistrement universel 2023 déposé auprès de l’AMF le 4 mai 2023 sous le numéro D. 23-0394. Cet amendement, qui consolide les annonces récentes de la Société et en particulier son communiqué de presse du 7 septembre 2023 sur l’évolution de sa stratégie, inclut notamment un descriptif de l’avancée et du calendrier de ses principales études cliniques et des éléments sur l’horizon de trésorerie de la Société.

Le document d’enregistrement universel 2023, tel qu’amendé ce jour, peut être consulté sur le site Web de la Société (www.abivax.com – « Investisseurs »), ainsi que sur le site de l’AMF à l’adresse www.amf-france.org.

À propos d’Abivax

Abivax est une société de biotechnologie au stade clinique axée sur le développement de traitements thérapeutiques qui exploitent les mécanismes naturels de régulation de l’organisme afin de moduler la réponse immunitaire chez les patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques. Basée en France et aux États-Unis, le candidat médicament phare d’Abivax, obefazimod (ABX464), est en développement clinique de phase 3 dans le traitement de la rectocolite hémorragique modérément à sévèrement active.

