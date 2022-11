ABIVAX

Abivax annonce les résultats de son Assemblée générale ordinaire et extraordinaire ad hoc du 9 novembre 2022



Abivax annonce les résultats de son Assemblée générale ordinaire et extraordinaire ad hoc du 9 novembre 2022 Toutes les résolutions proposées à l’Assemblée ont été adoptées PARIS, France, le 15 novembre 2022 – 18h00 (CET) – Abivax SA (Euronext Paris : FR0012333284 – ABVX), société de biotechnologie au stade clinique de phase 3 développant de nouveaux médicaments modulant le système immunitaire afin de traiter les maladies inflammatoires, les maladies virales et le cancer, a tenu une assemblée générale ordinaire et extraordinaire ad hoc le 9 novembre 2022, sous la présidence du Pr. Hartmut Ehrlich, M.D., Directeur général d’Abivax, en l’absence du président du Conseil d’administration. Les résolutions présentées par le Conseil d’administration ont été adoptées et en particulier, les délégations accordées au Conseil d’administration en matière financière et en matière de mécanismes d’intéressement au capital des employés, des dirigeants et/ou des autres partenaires de la Société. Le détail des résultats du vote sur toutes les résolutions sera disponible sur le site internet de la Société. ***** À propos d’Abivax (www.abivax.com) Entreprise de biotechnologie en phase 3 clinique, Abivax vise à moduler le système immunitaire de l’organisme pour traiter les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, d’infections virales et de cancer. Abivax, fondée par Truffle Capital, est cotée sur le compartiment B d’Euronext (ISIN : FR0012333284 – Mémo : ABVX). Basée à Paris et Montpellier, Abivax a deux candidats médicaments en développement clinique, obefazimod (ABX464) dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques sévères et ABX196 dans le traitement du carcinome hépatocellulaire. Pour plus d’informations sur la Société, visitez le site www.abivax.com/fr. Suivez-nous également sur Twitter @ABIVAX_. Contacts Abivax

