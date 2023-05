Abivax annonce son assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 5 juin 2023 et la mise à disposition des documents préparatoires

PARIS, France, le 15 mai 2023 – 19h00 (CEST) – Abivax SA (Euronext Paris : FR0012333284 – ABVX), société de biotechnologie au stade clinique de phase 3 développant des médicaments modulant le système immunitaire afin de traiter des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, informe ses actionnaires que son assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire se tiendra le 5 juin 2023 à 10 heures (heure de Paris) dans les locaux du cabinet Dechert (Paris) LLP, situés au 22 rue Bayard à Paris (75008).

Les documents préparatoires et informations relatifs à cette Assemblée Générale sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires, et sont disponibles sur site Internet de la Société.

À propos d’Abivax (www.abivax.com)

Entreprise de biotechnologie en phase 3 clinique, Abivax vise à moduler le système immunitaire afin de traiter des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques. Abivax, fondée par Truffle Capital, est cotée sur le compartiment B d’Euronext (ISIN : FR0012333284 – Mémo : ABVX). Basée à Paris et Montpellier, le candidat médicament phare d’Abivax, obefazimod (ABX464), est en développement clinique de phase 3 dans le traitement de la rectocolite hémorragique. Pour plus d’informations sur la Société, visitez le site www.abivax.com/fr. Suivez-nous également sur Twitter @ABIVAX_.

