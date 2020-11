ABIVAX

Abivax annonce une présentation en webcast et téléconférence suite à l'annonce d'une augmentation de capital sursouscrite de 28 millions d'euros, sans décote



02-Nov-2020 / 14:00 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



Abivax annonce une présentation en webcast et téléconférence suite à l'annonce d'une augmentation de capital sursouscrite de 28 millions d'euros, sans décote PARIS, France, le 2 novembre 2020 - 14h00 (CET) - Abivax SA (Euronext Paris : FR0012333284 - ABVX), société de biotechnologie au stade clinique qui mobilise le système immunitaire afin de développer de nouveaux traitements contre les maladies inflammatoires, le cancer et les maladies virales, annonce que la Direction animera un webcast ainsi qu'une téléconférence le mardi 3 novembre 2020 à 15h00 (heure de Paris) afin de discuter de l'augmentation de capital sursouscrite de 28 millions d'euros, sans décote, récemment annoncée ainsi que d'autres développements actuels de l'entreprise, et de répondre aux questions. Les participants peuvent rejoindre le webcast via un lien internet (https://channel.royalcast.com/webcast/abivaxwebcast/20201103_1/) ou encore se connecter par téléphone aux coordonnées suivantes. Numéro de téléphone par pays : France : +33 (0) 1 7037 7166 Grande Bretagne (International) : +44 (0) 20 3003 2666 Etats-Unis : +1 212 999 6659 Belgique : +32 (0) 2 789 8603 Mot de passe : abivax À propos d'Abivax (www.abivax.com) Entreprise de biotechnologie en phase clinique, Abivax mobilise le système immunitaire de l'organisme pour traiter les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, d'infections virales et de cancer. Abivax est cotée sur le compartiment C d'Euronext (ISIN : FR0012333284 - Me?mo : ABVX). Basée à Paris et Montpellier, Abivax a deux candidats médicaments en développement clinique, ABX464 pour le traitement des maladies inflammatoires sévères et ABX196 pour le traitement du carcinome hépatocellulaire. Pour plus d'informations sur la Société, visitez le site www.abivax.com/fr. Suivez-nous également sur Twitter @ABIVAX_. Contacts Abivax

Communications

Regina Jehle

regina.jehle@abivax.com

+33 6 24 50 69 63 Investors

LifeSci Advisors

Chris Maggos

chris@lifesciadvisors.com

+41 79 367 6254 Press Relations & Investors Europe

MC Services AG

Anne Hennecke

anne.hennecke@mc-services.eu

+49 211 529 252 22

Public Relations France

Actifin

Ghislaine Gasparetto

ggasparetto@actifin.fr

+33 6 21 10 49 24

Public Relations France

DGM Conseil

Thomas Roborel de Climens thomasdeclimens@dgm-conseil.fr

+33 6 14 50 15 84

Public Relations USA

Rooney Partners LLC

Marion Janic

mjanic@rooneyco.com

+1 212 223 4017 Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : Abivax