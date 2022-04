Abivax : le potentiel d'ABX464 confirmé

Abivax bondit de près de 6% à 23,35 euros, soutenu par la confirmation du potentiel d'ABX464 dans la rectocolite hémorragique. Hier soir, la biotech dont la capitalisation boursière approche les 400 millions d'euros a annoncé d'excellents résultats d'efficacité et de tolérance après un an de traitement dans l'étude de maintenance de phase 2b d'ABX464 dans la rectocolite hémorragique. " Les préparations finales du programme clinique international de phase 3 avec ABX464 dans la RCH sont en cours, l'inclusion des premiers patients est prévue pour le troisième trimestre 2022 ", indique la société.



Après les retours favorables de la FDA et de l'EMA, la société poursuit les préparations finales du programme de phase 3 dans cette indication. La soumission des protocoles d'études finales était prévue au cours du premier trimestre 2022, Abivax prévoyant désormais l'inclusion des premiers patients au troisième trimestre 2022.



Le groupe a profité de cette annonce pour dévoiler le rachat de Prosynergia SARL, une société biotechnologique luxembourgeoise, au 1eravril 2022, pour un montant de 3,25 millions d'euros, afin de renforcer le portefeuille de développement d'Abivax. Les termes de la transaction incluent également d'éventuels versements complémentaires ("earn-out")pour un montant maximal de 4 millions d'euros en fonction de l'évolution potentielle de la capitalisation boursière d'Abivax.



Fin mars, le groupe a assuré que ses activités opérationnelles étaient entièrement financées jusqu'à la fin du troisième trimestre 2022, et ce en tenant compte de l'initiation de l'étude de phase 3.



Abivax disait continuer à évaluer différentes options afin d'étendre sa trésorerie, avec l'objectif de financer le programme pivotal de phase 3 et,par la suite, la commercialisation d'ABX464 dans le traitement de la RCH, ainsi potentiellement que dans d'autres indications potentielles.



Cette évaluation inclut un partenariat potentiel avec une entreprise pharmaceutique, ainsi que des options de financement dilutives et/ou non-dilutives,avec pour objectif de maximiser la valeur pour nos actionnaires.