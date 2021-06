ABIVAX

Abivax annonce les résultats de son Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 4 juin 2021



Abivax annonce les résultats de son Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 4 juin 2021 Toutes les résolutions proposées à l'Assemblée ont été adoptées PARIS, France, le 7 juin 2021 - 18h00 (CEST) - Abivax SA (Euronext Paris : FR0012333284 - ABVX), société de biotechnologie au stade clinique développant de nouveaux médicaments modulant le système immunitaire afin de traiter les maladies inflammatoires, les maladies virales et le cancer, a tenu son assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire le 4 juin 2021, sous la présidence de Monsieur Philippe Pouletty, président du Conseil d'administration. Les résolutions présentées par le Conseil d'administration ont été adoptées et en particulier, l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d'administration, au Directeur Général et aux administrateurs, ainsi que les délégations accordées au Conseil d'administration en matière financières. L'assemblée a également approuvé le renouvellement du mandat d'administrateur de Philippe Pouletty, Truffle Capital, Santé Holding SRL et Corinna Zur Bonsen-Thomas. Le détail des résultats du vote sur toutes les résolutions sera disponible sur le site internet de la société.

À propos d'Abivax (www.abivax.com) Entreprise de biotechnologie en phase clinique, Abivax vise à moduler les voies physiologiques de l'inflammation et de l'immunologie pour traiter les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, d'infections virales et de cancer. Abivax est cotée sur le compartiment B d'Euronext (ISIN : FR0012333284 - Me?mo : ABVX). Basée à Paris et Montpellier, Abivax a deux candidats médicaments en développement clinique, ABX464 dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques sévères et ABX196 dans le traitement de l'hépatocarcinome. Pour plus d'informations sur la Société, visitez le site www.abivax.com/fr. Suivez-nous également sur Twitter @ABIVAX_. Contacts Abivax

