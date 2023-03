ABIVAX

Abivax ne détient pas de liquidités ni de dépôts auprès de SVB ou d’autres institutions financières américaines



13-Mars-2023 / 12:00 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



Déclaration d’Entreprise Abivax ne détient pas de liquidités ni de dépôts auprès de SVB ou d’autres institutions financières américaines PARIS, France, le 13 mars 2023 – 12h00 (CET) – Abivax SA (la « Société », Euronext Paris : FR0012333284 – ABVX), société de biotechnologie au stade clinique de phase 3 développant des médicaments modulant le système immunitaire afin de traiter des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, a pris connaissance du fait que la Silicon Valley Bank (« SVB ») a été fermée le 10 mars 2023 par le Département Californien de la Protection Financière et de l'Innovation (California Department of Financial Protection and Innovation), qui a nommé la Federal Deposit Insurance Corporation (« FDIC ») en tant qu’administrateur judiciaire. La Société ne détient pas de liquidités ni de dépôts auprès de SVB ou de toute autre institution financière américaine, et n’entretient aucune relation bancaire avec SVB. La Société n’est pas exposée aux problèmes de liquidité affectant la SVB ou toute autre institution financière américaine. ***** À propos d’Abivax (www.abivax.com) Entreprise de biotechnologie en phase 3 clinique, Abivax vise à moduler le système immunitaire afin de traiter des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques. Abivax, fondée par Truffle Capital, est cotée sur le compartiment B d’Euronext (ISIN : FR0012333284 – Mémo : ABVX). Basée à Paris et Montpellier, le candidat médicament phare d’Abivax, obefazimod (ABX464), est en développement clinique de phase 3 dans le traitement de la rectocolite hémorragique. Pour plus d’informations sur la Société, visitez le site www.abivax.com/fr. Suivez-nous également sur Twitter @ABIVAX_. Contacts Abivax

Document : 20230313_CP_Déclaration_Abivax_SVB