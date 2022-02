ABIVAX

Abivax organise un symposium lors du « 17ème Congrès de l'ECCO » le 17 février 2022



Abivax organise un symposium lors du

« 17ème Congrès de l'ECCO » le 17 février 2022 Abivax organisera un « Satellite Symposium » concernant le potentiel d'ABX464 à répondre aux besoins médicaux non satisfaits dans le domaine de la rectocolite hémorragique (RCH) le 17 février de 12h00 à 13h00 (heure de Paris) Les présentations seront données par les leaders d'opinion internationaux,

le Pr. Bruce Sands, M.D., M.S. et le Pr. William Sandborn, M.D Les agences réglementaires aux États-Unis et en Europe ont récemment entériné l'avancement d'ABX464 dans un programme clinique pivotal international de phase 3 dans la RCH ; l'inclusion des premiers patients est prévue au cours du deuxième trimestre 2022 PARIS, France, le 8 février 2022 - 18h00 (CET) - Abivax SA (Euronext Paris : FR0012333284 - ABVX), société de biotechnologie au stade clinique développant de nouveaux médicaments modulant le système immunitaire afin de traiter les maladies inflammatoires, les maladies virales et le cancer, a le plaisir de vous inviter à la présentation de son « Satellite Symposium » à l'occasion du « 17ème Congrès de l'ECCO » qui se tiendra virtuellement du 16 au 19 février 2022. Le congrès de l'ECCO (European Crohn's and Colitis Organization) est l'un des congrès les plus importants dans le domaine des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) comme la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn. Le Professeur Hartmut J. Ehrlich, M.D., Directeur Général d'Abivax, dit : « Le symposium d'Abivax lors du congrès de l'ECCO se concentrera sur les besoins médicaux non satisfaits qui continuent à persister dans le traitement de la rectocolite hémorragique ainsi que sur la façon dont le nouveau mécanisme d'action d'ABX464 pourrait adresser les insuffisances des traitements actuellement sur le marché. Les participants obtiendront une vue d'ensemble des données générées au cours de nos essais cliniques d'ABX464 dans la RCH, soulignant particulièrement les résultats prometteurs à long terme provenant des études de maintenance. Il convient de noter que, parmi les patients qui ont présenté une réponse clinique à la fin du traitement d'induction après 8 semaines, 63,5% ont atteint une rémission clinique complète au cours de la première année du traitement de maintenance avec 50 mg d'ABX464 en dose orale quotidienne. Ce résultat est sans précèdent chez les patients atteints de RCH modérée à sévère et souligne le potentiel d'ABX464 à transformer le traitement à long terme de cette maladie chronique. » Les personnes inscrites au congrès de l'ECCO peuvent assister au symposium en ligne ici. L'enregistrement du symposium sera mis à disposition jusqu'au 31 mai sur le site Web de l'ECCO. A la suite du congrès, l'enregistrement du symposium sera également rendu accessible pour toutes les parties prenantes intéressées sur le site Web d'Abivax. Le programme du symposium, des informations supplémentaires à propos des dernières avancées et du plan de développement d'ABX464 dans la RCH ainsi que les biographies des conférenciers sont disponibles sur le site Web d'Abivax (informations en anglais). Abivax Satellite Symposium lors du 17ème Congrès de l'ECCO Le symposium sera présidé par le Pr. Bruce Sands, M.D., M.S., titulaire de la chaire de médecine Dr. Burrill B. Crohn à la Icahn School of Medicine du Mount Sinaï, New York City, NY, États-Unis. Le symposium portera sur le besoin de médicaments innovants dans le domaine des MICI, le mécanisme d'action innovant d'ABX464, les données cliniques générées lors de l'étude de phase 2b d'ABX464 dans la RCH et l'avancement du candidat médicament en phase 3. Suite aux présentations, les participants auront l'occasion de poser leurs questions en direct. Titre : ABX464, a novel anti-inflammatory drug-candidate for the treatment of ulcerative colitis entering into phase 3 clinical testing (ABX464, un nouveau candidat médicament aux propriétés anti-inflammatoires dans le traitement de la rectocolite hémorragique entre dans son programme clinique de phase 3) Heure : 17 février 2022 - de 12h00 à 13h00 (heure de Paris) Programme : The continued need to develop novel drugs for ulcerative colitis (Le besoin permanent de développer de nouveaux médicaments dans le traitement de la rectocolite hémorragique) Pr. William Sandborn, M.D. Université de California San Diego School of Medicine et co-fondateur et Directeur médical de Shoreline Biosciences, CA, États-Unis ABX464 novel mechanism of action : Upregulation of the anti-inflammatory microRNA, miR-124

(Le mécanisme d'action innovant d'ABX464 : la régulation positive d'un microARN anti-inflammatoire, le miR-124) Didier Scherrer, Ph.D.

Vice-Président R&D, Abivax, France Safety and efficacy of ABX464 in a phase 2b study in ulcerative colitis and the implementation of a global phase 3 program

(Tolérance et efficacité d'ABX464 dans l'étude de phase 2b dans la RCH et la mise en ?uvre d'un programme international de phase 3) Pr. Bruce Sands, M.D., M.S.

Titulaire de la chaire de médecine Dr Burrill B. Crohn à la Icahn School of Medicine du Mount Sinaï, New York City, NY, États-Unis Session de Questions / Réponses en direct ***** À propos d'Abivax (www.abivax.com) Entreprise de biotechnologie en phase clinique, Abivax vise à moduler les voies physiologiques de l'inflammation et de l'immunologie pour traiter les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, d'infections virales et de cancer. Abivax est cotée sur le compartiment B d'Euronext (ISIN : FR0012333284 - Me?mo : ABVX). Basée à Paris et Montpellier, Abivax a deux candidats médicaments en développement clinique, ABX464 dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques sévères et ABX196 dans le traitement de l'hépatocarcinome. Pour plus d'informations sur la Société, visitez le site www.abivax.com/fr. Suivez-nous également sur Twitter @ABIVAX_. Contacts Abivax

