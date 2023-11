ABIVAX

Abivax participera à la 35e « Annual Healthcare Conference » organisée par Piper Sandler PARIS, France, le 14 novembre 2023, 14h00 CET – Abivax SA (Euronext Paris : FR0012333284 - ABVX) (« Abivax « ou la « Société »), société de biotechnologie au stade clinique axée sur le développement de traitements thérapeutiques qui exploitent les mécanismes naturels de régulation de l'organisme afin de moduler la réponse immunitaire chez les patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques, annonce aujourd’hui que l’équipe dirigeante tiendra des réunions avec les investisseurs et présentera l’entreprise lors de la prochaine 35e « Annual Healthcare Conference » de Piper Sandler qui se tiendra à New York du 28 au 30 novembre 2023. Les détails sont les suivants : Piper Sandler 35th Annual Healthcare Conference Date : mercredi 29 novembre 2023 Heure : 15h30 heure locale (9h30 heure de Paris) Cliquez ici pour assister au webcast en direct. Le lien pour assister à la présentation en direct est également accessible dans la rubrique « Événements et Conférences » dans la section Investisseurs du site Web d’Abivax (www.abivax.com). L’enregistrement de la présentation sera disponible sur le site Web de la Société pendant environ 3 mois. À propos d’Abivax Abivax est une société de biotechnologie au stade clinique axée sur le développement de traitements thérapeutiques qui exploitent les mécanismes naturels de régulation de l’organisme afin de moduler la réponse immunitaire chez les patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques. Basée en France et aux États-Unis, le candidat médicament phare d’Abivax, obefazimod (ABX464), est en développement clinique de phase 3 dans le traitement de la rectocolite hémorragique modérément à sévèrement active. De plus amples informations sur la Société sont disponibles sur www.abivax.com. Suivez-nous sur X, anciennement Twitter, @ABIVAX. Contacts Abivax Communication Regina Jehle regina.jehle@abivax.com +33 6 24 60 69 63 Abivax Relations Investisseurs Patrick Malloy patrick.malloy@abivax.com +1 847 987 4878 AVERTISSEMENT Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles, des projections et des estimations, incluant celles relatives aux objectifs commerciaux et financiers de la Société. Des mots tels que « continuer », « pourrait », « s’attendre à », « but », « intention », « objectif », « sera » et des variations de ces mots ainsi que des expressions similaires ont pour but d’identifier les déclarations prospectives. 