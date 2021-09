Abivax : présente ses résultats semestriels 2021 et fait un point d'avancement sur ses activités

L'année 2021 a été très positive et riche en événements pour Abivax. Dans l'étude de phase 2b d'ABX464 dans le traitement des patients atteints de rectocolite hémorragique, nous avons annoncé les premiers résultats cliniques suivis par des analyses complémentaires de laboratoire, et l'ensemble des données s'est révélé excellent.

PARIS, France, le 23 septembre 2021 - 18h00 (CEST) - Abivax SA (Euronext Paris : FR0012333284 - ABVX), société de biotechnologie au stade clinique développant de nouveaux médicaments modulant le système immunitaire afin de traiter les maladies inflammatoires, les maladies virales et le cancer, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers semestriels 2021 (clos au 30 juin 2021) et fait le point sur l'évolution de ses activités de R&D. Les comptes du premier semestre 2021, approuvés par le Conseil d'Administration de la Société le 21 septembre 2021, ont été revus, et le rapport de certification est en cours de préparation par les auditeurs externes de la Société.

En mai et septembre, Abivax a publié d'excellents résultats d'efficacité et de tolérance d'ABX464 dans l'étude de phase 2b dans la rectocolite hémorragique (RCH) après 8 et

breaking abstract » sur les données de phase 2b dans la RCH ait été sélectionné pour une présentation orale lors de la conférence annuelle de l'association United European Gastroenterology. Ceci est une validation externe supplémentaire du potentiel d'ABX464 à devenir un traitement efficace et durable pour les patients qui souffrent de la RCH. », dit le Professeur Hartmut J. Ehrlich, M.D., Directeur Général d'Abivax.

Il continue : « En outre, les analyses complémentaires de laboratoire confirment la nouveauté et la particularité du mécanisme d'action d'ABX464, démontrant une régulation positive, très statistiquement significative du miR- 124, un micro-ARN spécifique avec des propriétés anti-inflammatoires, observée dans le tissu rectal de tous les patients traités avec l'une des trois doses d'ABX464 testées. Suite à ces résultats cliniques et ces analyses de laboratoire très positifs, Abivax est engagée dans des discussions avancées avec les autorités réglementaires afin de lancer le plus rapidement possible son programme clinique prioritaire de phase 3 avec ABX464 dans la rectocolite hémorragique. Le besoin pour de nouveaux médicaments efficaces et bien tolérés à long terme dans le domaine de la RCH reste très urgent et l'équipe entière d'Abivax ainsi que son conseil scientifique sont très engagés pour franchir la ligne d'arrivée du développement d'ABX464. Notre objectif est de mettre à disposition une nouvelle option thérapeutique efficace et bien tolérée pour tous les patients qui souffrent de cette maladie chronique fortement débilitante. »

Didier Blondel, Directeur Financier d'Abivax, ajoute : « En juillet, Abivax a conclu avec succès un financement majeur dans des conditions avantageuses pour un total de 85 millions d'euros, composé d'une augmentation de capital sursouscrite de 60 millions d'euros et d'une émission d'obligations convertibles de 25 millions d'euros. En s'appuyant sur notre trésorerie actuelle et disponible, et tenant compte de la priorisation prévue pour nos activités liées au développement clinique d'ABX464, nous nous attendons à ce que nos activités opérationnelles soient financées jusqu'à la fin du troisième trimestre 2022. Nous évaluons maintenant attentivement les possibilités stratégiques pour la Société dans le but de sélectionner les options les plus attrayantes. Notre priorité stratégique demeure la conclusion d'un partenariat potentiel avec une grande entreprise pharmaceutique ou biotech, sous condition que l'intégralité du potentiel d'ABX464 dans les maladies inflammatoires de l'intestin ainsi que dans le domaine des maladies inflammatoires chroniques soit reconnu. Comme option stratégique alternative, nous étudions également d'autres opportunités de financement, notamment aux États-Unis et en Europe, tout en poursuivant notre objectif de maximiser la valeur pour nos actionnaires. »

Principaux éléments financiers pour l'exercice

Eléments du compte de résultats H1 2021 H1 2020 Variation en millions d'euros Total produits d'exploitation 9,6 1,6 8,0 Total charges d'exploitation (26,5) (16,3) (10,3) dont frais de Recherche et Développement (24,0) (13,5) (10,5) dont frais administratifs et généraux (2,6) (2,8) 0,2 Résultat d'exploitation (16,9) (14,6) (2,3) Résultat financier (1,3) (1,0) (0,4) Résultat courant (18,2) (15,6) (2,7) Résultat exceptionnel 0,1 0,2 (0,1) Impôt sur les bénéfices 1,6 0,0 1,6 Résultat de l'exercice (16,5) (15,4) (1,1)

