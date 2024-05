Abivax développe des traitements innovants modulant la machinerie naturelle du système immunitaire du corps pour traiter les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, d'infections virales et de cancers. En tant que société en phase clinique, Abivax exploite ses plateformes de renforcement immunitaire et antivirales pour optimiser et développer des candidats médicaments pour traiter la colite ulcéreuse, la maladie de Crohn, la polyarthrite rhumatoïde et d'autres maladies inflammatoires (ABX464) ainsi que le cancer du foie (ABX196). La mission de la société est d'utiliser ses plateformes de développement de médicaments pour apporter des solutions innovantes et efficaces aux patients dans ces domaines thérapeutiques dont les besoins médicaux sont largement insatisfaits.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale